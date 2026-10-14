38 Finalis Telah Terpilih, Siapakah yang Layak Meraih Mahkota Miss Indonesia 2026?

JAKARTA - Ajang kontes kecantikan bergengsi yang selalu dinantikan masyarakat Indonesia, Miss Indonesia 2026, kembali hadir untuk mencari sosok perempuan inspiratif yang tidak hanya memiliki pesona, tetapi juga kecerdasan, kepribadian, serta kepedulian sosial.

Sebanyak 38 perempuan terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia siap menunjukkan kemampuan, wawasan, bakat, dan kualitas diri mereka dalam malam puncak Miss Indonesia 2026.

Melalui berbagai tahapan penilaian yang ketat, para finalis akan berkompetisi untuk membuktikan potensi terbaik mereka demi meraih mahkota dan menyandang gelar Miss Indonesia 2026, serta melanjutkan misi mulia sebagai representatif Indonesia di ajang internasional.

Malam puncak tahun ini akan semakin istimewa dan meriah dengan deretan penampil spesial, di antaranya Mahalini, Ghea Indrawari, Audrey Bianca (Miss World Indonesia 2025), hingga Joheirry Mola (Miss World 2026). Kehadiran Miss World 2026 diharapkan akan menjadi motivasi tambahan untuk para finalis Miss Indonesia 2026.

Perpaduan tata panggung yang megah, alunan musik memukau, serta momen-momen penuh haru dan kejutan dipastikan akan menjadi selebrasi gemilang bagi prestasi perempuan Indonesia. Kemeriahan acara ini juga akan dipandu oleh host ternama Indonesia, Robby Purba dan Amanda Zevannya, yang siap membawa pemirsa setia untuk mengikuti setiap detik ketegangan hingga pengumuman pemenang utama.

Saksikan perjuangan ke-38 finalis terbaik, nikmati penampilan spesial dari para bintang tamu, dan nantikan siapa perempuan inspiratif yang akan mengenakan mahkota kebanggaan pada Malam Puncak Miss Indonesia 2026, yang akan disiarkan pada Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 15.55 WIB secara LIVE di RCTI.

Mari dukung finalis jagoan kamu dan saksikan lahirnya ikon baru perempuan inspiratif Indonesia!

(Agustina Wulandari )

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