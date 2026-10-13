Harapan Kanti Mirdiati, Miss Indonesia 2026 Bisa Harumkan Nama Bangsa di Ajang Internasional

JAKARTA – Miss Indonesia 2026 tak hanya menjadi ajang untuk mencari perempuan dengan penampilan menarik. Sosok yang terpilih nantinya juga diharapkan mampu membawa nama Indonesia ke panggung internasional dan mengukir prestasi yang membanggakan.

Harapan itu disampaikan Project Director Miss Indonesia Organization, Kanti Mirdiati, dalam konferensi pers 38 finalis 20th Miss Indonesia 2026. Acara itu digelar Selasa (13/10/2026).

1. Kecantikan Bukan Satu-satunya Aspek

Kanti mengatakan, kecantikan fisik bukan satu-satunya aspek yang menjadi perhatian dalam penilaian Miss Indonesia. Para finalis juga perlu menunjukkan kecantikan dari dalam, termasuk karakter dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

“Sebenarnya tinggal menambahkan bahwa di sini, di Miss Indonesia, memang bukan hanya kecantikan luar yang dinilai, tetapi kecantikan dalam juga, kepedulian, dan lain sebagainya. Itu yang akan menjadi nilai yang tinggi justru,” ujar Kanti.

Menurutnya, kualitas tersebut penting karena seorang Miss Indonesia nantinya membawa tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menyandang gelar pemenang. Ia harus mampu menunjukkan karakter dan kepedulian yang dapat menjadi bekal ketika mewakili Indonesia di tingkat internasional.