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Liliana Tanoesoedibjo: Miss Indonesia Bukan Cuma Cantik tetapi Harus Punya Kepedulian Sosial

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |17:19 WIB
Liliana Tanoesoedibjo: Miss Indonesia Bukan Cuma Cantik tetapi Harus Punya Kepedulian Sosial
Konferensi Pers 38 Finalis 20th Miss Indonesia 2026. (Foto: dok Mei SadaSirait/Okezone)
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JAKARTA - Ajang Miss Indonesia memasuki penyelenggaraan ke-20 pada 2026. Sebanyak 38 finalis dari berbagai provinsi di Indonesia bersiap memperebutkan mahkota Miss Indonesia 2026 setelah menjalani rangkaian pembekalan selama karantina.

Founder & Chairwoman Miss Indonesia Organization sekaligus Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo, menegaskan bahwa Miss Indonesia bukan sekadar ajang kecantikan. Para finalis juga dinilai berdasarkan wawasan, karakter, integritas, hingga kepedulian mereka terhadap sesama.

Hal itu disampaikan Liliana dalam Konferensi Pers 38 Finalis 20th Miss Indonesia 2026, Selasa (13/10/2026). Menurut Liliana, para finalis telah mendapatkan berbagai pembekalan selama masa karantina. 

Mereka tidak hanya berlatih berjalan di atas panggung atau catwalk, tetapi juga belajar menjadi pribadi yang mandiri, memiliki integritas, serta mampu menjunjung tinggi nilai moral dan budaya Indonesia.

“Karena di sini Miss Indonesia akan dinilai berdasarkan MISS, ya: Manners, Impressive, Smart, and Social,” ujar Liliana.

Konsep MISS menjadi salah satu landasan penilaian dalam ajang tersebut. Melalui aspek Manners, para finalis diharapkan mampu menjaga perilaku, menjunjung nilai moral, serta menghormati budaya dan martabat perempuan Indonesia.

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