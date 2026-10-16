Audrey Bianca Siap Lepas Mahkota Miss Indonesia, Ungkap Rasa Haru

JAKARTA - Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca mengaku merasa terharu karena dirinya akan melepas Mahkota Miss Indonesia kepada salah satu finalis yang akan terpilih pada Grand Final hari ini, Jumat (16/10/2026).

Hal itu diungkapkan Audrey saat diwawancarai di Studio RCTI+ sebelum masuk ke studio acara. Audrey tak mampu menyembunyikan getaran perasaannya. Menjelang momen penyerahan mahkota kepada suksesornya yang terpilih dalam Grand Final nanti. Ia mengaku diselimuti berbagai rasa yang bercampur aduk, mulai dari bahagia, sedih, hingga haru yang mendalam.

"Hari ini saya merasa sangat bersyukur dan lumayan sedih karena hari ini adalah hari terakhir saya sebagai Miss Indonesia, saya akan melepaskan jabatan saya. Sungguh perasaan saya sangat campur aduk. Jadi ada sedih, ada senang, ada terharu,” ungkap Audrey.

Meski demikian, ia mengaku lebih dominan merasakan haru mengingat banyaknya kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak saat dirinya menjadi Miss Indonesia. Tak lupa ia juga memberikan semangat dan doa kepada Miss Indonesia 2026 yang akan terpilih nanti.

“Cuma lebih ke terharu sih, karena saya menyadari ada begitu banyak kerja keras dan usaha yang dicurahkan selama masa jabatan saya, begitu banyak dukungan dari banyak orang, dan saya benar-benar mendoakan yang terbaik untuk Miss Indonesia berikutnya," katanya.