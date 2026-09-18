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Lagi Viral Skin Booster dari Donor Kulit Manusia, Apa Fungsinya?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |17:05 WIB
Lagi Viral Skin Booster dari Donor Kulit Manusia, Apa Fungsinya?
Lagi Viral Skin Booster dari Donor Kulit Manusia, Apa Fungsinya? (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Dunia perawatan kecantikan kembali menghadirkan inovasi yang tidak biasa. Produk injeksi untuk memperkuat dan memperbaiki kondisi kulit kini dikembangkan menggunakan jaringan kulit manusia yang berasal dari donor.

Teknologi tersebut menjadi salah satu kategori yang tengah berkembang di Korea Selatan. Tingginya permintaan membuat produk berbasis jaringan manusia mulai dikembangkan secara komersial dan dipersiapkan untuk dipasarkan ke sejumlah negara, demikian dilansir dari laman Global Cosmetics News.

Menggunakan Jaringan Kulit Donor

Salah satu perusahaan yang mengembangkan teknologi ini adalah perusahaan bioteknologi asal Korea Selatan, L&C Bio. Perusahaan tersebut memproduksi Re2O, sebuah produk injeksi berbasis matriks ekstraseluler atau extracellular matrix (ECM). 

Re2O dibuat dari kulit manusia yang didonorkan. Berbeda dengan perawatan yang umumnya ditujukan untuk merangsang pembentukan kolagen, teknologi ini dirancang untuk membantu mengembalikan struktur kulit.

Produk tersebut menyasar kulit yang mengalami proses penuaan dan kehilangan volume. Penggunaannya juga dikaitkan dengan kondisi perubahan wajah setelah penurunan berat badan secara signifikan yang kerap disebut sebagai "wajah Ozempic".

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