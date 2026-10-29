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Rayakan Ulang Tahun Ke-5, Soulyu Rilis Produk Baru Sekaligus Seru-seruan Main Padel

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |17:05 WIB
Rayakan Ulang Tahun Ke-5, Soulyu Rilis Produk Baru Sekaligus Seru-seruan Main Padel
Soulyu rayakan ulang tahun ke-5. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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JAKARTA Soulyu Beauty merayakan ulang tahun ke-5 pada Kamis, 29 Oktober 2026. Merek kecantikan yang didirikan pada 2021 itu merayakan hari jadi dengan merilis produk baru sekaligus mengajak influencer dan Miss Indonesia 2026 untuk seru-seruan bermain padel.

Acara ulang tahun ke-5 berlangsung di Padeloom, Jakarta pada Kamis (29/10/2026). Dalam perayaan hari jadi ini, Soulyu mengundang sejumlah influencer untuk turut memeriahkan acara.

Di antaranya ada Erlangga Rahman hingga Andhika Tutuko Wibowo. Acara ini bahkan dihadiri langsung oleh Miss Indonesia 2026, Alda Callista, untuk ikut menyemarakkan.

Soulyu rayakan ulang tahun ke-15

1. Rilis Produk Baru

Rangkaian acara dimulai dengan simbolis peniupan lilin sebagai tanda hari jadi Soulyu Beauty yang ke-5 tahun. Kemudian, perilisan produk baru berlangsung.

Soulyu Beauty merilis produk baru yakni Swipe To Go UV Coat Translucent Powder. Produk itu merupakan bedak tabur yang mengandung SPF 35+ PA++++ untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari.

Produk ini merupakan inovasi terkini yang mengombinasikan hybrid powder dan sunscreen. Para hadirin pun berkesempatan untuk melihat secara langsung produk tersebut.

 

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