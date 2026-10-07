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Potret Manis Adiba Khanza Beri Surat Cinta ke Egy Maulana Vikri saat Bela Timnas Indonesia di Final FIFA ASEAN Cup 2026

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |18:05 WIB
Potret Manis Adiba Khanza Beri Surat Cinta ke Egy Maulana Vikri saat Bela Timnas Indonesia di Final FIFA ASEAN Cup 2026
Egy Maulana Vikri dan Adiba Khanza. (Foto: Instagram/@egymaulanavikri)
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BINTANG Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri, mendapat dukungan semangat dari sang istri, Adiba Khanza, di final FIFA ASEAN Cup 2026. Bukan hanya datang langsung ke stadion, Adiba juga menyiapkan surat cinta khusus untuk sang suami yang berisi dukungan dan doa.

Surat ini diberikan Adiba jelang memperkuat Timnas Indonesia di laga final FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin 5 Oktober 2026 malam WIB. Dukungan dan doa Adiba tentunya memberi semangat lebih kepada Egy hingga bisa membawa Timnas Indonesia juara.

Egy Maulana Vikri dan Adiba Khanza

1. Surat Cinta ke Egy Maulana Vikri

Surat cinta itu kemudian dibagikan Egy melalui unggahan di media sosial setelah Timnas Indonesia resmi jadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Dalam suratnya, Adiba mengaku awalnya ingin meminta orangtua Egy untuk ikut memberikan semangat kepada sang pesepakbola.

Namun, karena waktu yang begitu mepet, Adiba akhirnya memilih menulis pesan sendiri untuk Egy. Adiba kemudian menyampaikan rasa bangganya karena Egy dan Timnas Indonesia berhasil melaju hingga partai final.

Adiba pun meminta Egy tampil maksimal. Dia berharap Egy memberikan seluruh kemampuan di pertandingan penting itu.

“Hi Sayang. Tadinya aku mau minta orangtuamu untuk kasih semangat, tapi sayangnya waktunya mepet,” tulis Adiba dalam surat tersebut.

“So hi! It’s me again hehe :) We’re officially going to the final!! Let’s win this match, go all out, but still play safe!” lanjutnya.

 

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