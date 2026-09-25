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Gaya Gemas Inka Andestha Pakai Mini Skirt, Pesona WAGs Persija Jakarta yang Curi Perhatian

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |23:05 WIB
Gaya Gemas Inka Andestha Pakai Mini Skirt, Pesona WAGs Persija Jakarta yang Curi Perhatian
Inka Andestha. (Foto: Instagram/@inkaandestha)
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SOSOK Inka Andestha terus mencuri perhatian publik. Utamanya setelah dia go public dengan bintang Persija Jakarta, Pratama Arhan, soal hubungan asmaranya.

Kini, serba-serbi soal Inka pun diburu, termasuk gayanya dalam berpakaian. Inka sendiri diketahui kerap tampil feminin di banyak kesempatan dengan kenakan dress hingga rok mini.

Kali ini, mari mengintip bersama gaya Inka Andestha kala mengenakan mini skirt. WAGs Persija Jakarta ini benar-benar tampil modis dan kekinian.

1. Hangout

Inka Andestha

Salah satu penampilan Inka kala mengenakan mini skirt terlihat saat hangout bersama kerabat. Dia tampil menawan dalam balutan rok mini abu-abu dan kemeja lengan pendek berkelir navy.

Untuk mempercantik penampilannya, Inka menambahkan aksesori syal di lehernya. Penampilannya makin stunning dengan tas kuning kecil yang dijinjingnya.

2. Gyaru

Inka Andestha

Dalam penampilan terbarunya, Inka tampil dalam gaya Gyaru. Dia mengenakan baju coklat dengan motif garis-garis di roknya dan kotak-kotak untuk atasannya.

Gaya ini dikenakan Inka Andestha kala hadiri ulang tahun selebgram Hanum Mega. Dia benar-benar tampil menawan hingga unggahannya banjir like.

 

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