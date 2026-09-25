Siapakah Nofel Saleh Hilabi? Mantan Amanda Rigby yang Kembali Jadi Sorotan

Siapakah Nofel Saleh Hilabi? Mantan Amanda Rigby yang Kembali Jadi Sorotan (Foto: Instagram)

JAKARTA - Nama Nofel Saleh Hilabi kembali menjadi perhatian setelah potongan video yang memperlihatkan dirinya membahas hubungan masa lalu dengan Amanda Rigby beredar di media sosial. Pengusaha sekaligus politisi tersebut diketahui pernah menjalin hubungan dengan sang aktris hingga disebut sempat memiliki rencana untuk menikah.

Dalam video siaran langsung yang beredar, rekan Nofel, Violenzia Jean, menyinggung hubungan keduanya. Ia menyebut Nofel dan Amanda pernah hampir menikah, tetapi akhirnya tidak berjodoh.

Nofel kemudian merespons pernyataan tersebut sambil tertawa. "Alhamdulillah enggak jodoh."

Pernyataan singkat itu kemudian ramai diperbincangkan netizen. Meski demikian, Nofel maupun Amanda tidak diketahui pernah membeberkan secara terbuka alasan di balik batalnya rencana pernikahan tersebut.

Profil Nofel Saleh Hilabi

Nofel Saleh Hilabi lahir di Jakarta pada 8 November 1986. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Az-Zahra Jakarta.