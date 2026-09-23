Mengulik Fakta-Fakta Keluarga Amanda Rigby, Ternyata Punya Darah Jawa-Inggris

SOSOK Amanda Rigby mencuri perhatian usai resmi menikah dengan Andre Taulany. Fakta-fakta menarik soal Amanda Rigby pun curi perhatian.

Apalagi, Amanda Rigby ternyata punya latar belakang keluarga yang menarik karena berasal dari perpaduan darah Jawa dan Inggris. Tak heran, dia memiliki paras blasteran.

1. Berdarah Inggris dari sang Ayah

Amanda Rigby memiliki nama lengkap Amanda Lintang Larasati Rigby. Ia lahir di Jakarta pada 6 Januari 1992.

Nama belakang “Rigby” berasal dari keluarga sang ayah, sementara nama tengahnya, Lintang Larasati, memiliki nuansa Jawa yang kuat. Amanda merupakan putri dari Jocelyn Rigby, yang disebut memiliki latar belakang Inggris, dan Rima, yang berasal dari Yogyakarta.

Perpaduan latar belakang kedua orangtuanya membuat Amanda dikenal sebagai artis keturunan Jawa-Inggris. Tak heran, penampilannya memiliki karakter khas yang memadukan unsur Eropa dan Indonesia.

Meski cukup dikenal publik, Amanda termasuk selebritas yang tidak banyak mengekspos kehidupan keluarganya. Ia lebih sering membagikan aktivitas seputar pekerjaan dan kehidupannya sebagai figur publik.

2. Punya Kakak Perempuan

Amanda juga dikabarkan memiliki seorang kakak perempuan bernama Angel Rigby. Berbeda dengan Amanda yang berkarier di Indonesia, Angel disebut telah tinggal di luar negeri bersama keluarganya.

Kehidupan keluarga Amanda yang relatif jauh dari sorotan. Hal ini membuat informasi mengenai orangtua dan saudara kandungnya tidak sebanyak informasi mengenai perjalanan karier sang aktris.