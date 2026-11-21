Mengenal Apendisitis Akut, Penyakit yang Diidap Vora A2O LITE hingga Harus Operasi dan Absen Sementara

KABAR kurang menyenangkan datang dari industri K-Pop. Vora, anggota grup A2O LITE, didiagnosis mengalami apendisitis akut atau radang usus buntu akut.

Kondisi tersebut membuatnya harus menjalani operasi. Vora pun untuk sementara waktu absen dari sejumlah aktivitas, termasuk prerekaman acara Arirang TV K-POPCON.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh agensi A2O Entertainment melalui pengumuman resmi. Vora diketahui mengalami sakit perut secara tiba-tiba hingga harus menjalani pemeriksaan di rumah sakit.

Setelah dilakukan pemeriksaan medis, ia dinyatakan mengalami apendisitis akut dan dijadwalkan menjalani operasi. Lantas, apa sebenarnya apendisitis akut? Mengapa penyakit ini bisa menyebabkan seseorang harus menjalani operasi?

1. Apa Itu Apendisitis Akut?

Dilansir dari Health Line, apendisitis akut adalah peradangan pada apendiks atau usus buntu, yaitu organ kecil berbentuk seperti kantong yang menempel pada bagian awal usus besar, tepatnya di perut kanan bawah.

Kondisi ini umumnya terjadi ketika bagian dalam usus buntu mengalami penyumbatan. Penyumbatan tersebut dapat disebabkan oleh penumpukan tinja yang mengeras, pembengkakan jaringan, atau penyebab lainnya.

Ketika tersumbat, bakteri dapat berkembang biak dan memicu peradangan serta pembengkakan pada usus buntu. Apendisitis akut termasuk kondisi medis yang membutuhkan penanganan segera. Jika tidak ditangani, peradangan dapat berkembang hingga menyebabkan usus buntu pecah atau mengalami perforasi.

2. Gejala Apendisitis Akut yang Perlu Diwaspadai

Salah satu gejala paling umum dari apendisitis akut adalah sakit perut yang muncul secara tiba-tiba atau semakin memburuk seiring waktu. Pada sebagian besar kasus, rasa sakit awalnya muncul di sekitar pusar, kemudian berpindah ke bagian kanan bawah perut.

Selain nyeri perut, ada beberapa gejala lain yang perlu diperhatikan. Di antaranya, mual dan muntah. Keluhan ini sering menyertai nyeri perut akibat peradangan pada usus buntu.

Kemudian, ada kehilangan nafsu makan. Penderita biasanya mengalami penurunan selera makan sejak gejala mulai muncul.

Penderita juga akan rasakan demam. Suhu tubuh dapat meningkat sebagai respons terhadap peradangan atau infeksi.

Lalu, perut akan terasa kembung. Sebagian penderita merasakan perut membesar atau tidak nyaman. Gejala terakhir adalah gangguan buang air besar. Beberapa orang dapat mengalami sembelit atau diare.

Gejala apendisitis tidak selalu sama pada setiap orang. Pada anak-anak, lansia, dan ibu hamil, lokasi maupun karakteristik nyeri terkadang tidak khas. Karena itu, sakit perut yang semakin parah, terutama jika disertai demam, mual, atau muntah, sebaiknya segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan.