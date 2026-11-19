Libur Nataru, Ini 5 Cara Menikmati Waktu Tunggu Penerbangan di Lounge Bandara

JAKARTA – Perjalanan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tidak hanya tentang destinasi wisata, tetapi juga pengalaman selama perjalanan. Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat pada musim liburan, waktu menunggu penerbangan di bandara bisa dimanfaatkan untuk beristirahat dan menikmati berbagai fasilitas, salah satunya melalui lounge bandara.

Kementerian Perhubungan mencatat sebanyak 4.768.675 penumpang angkutan udara selama periode Natal dan Tahun Baru 2025–2026. Jumlah tersebut tumbuh 0,73 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Tingginya minat masyarakat untuk bepergian juga terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Juni 2026, jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai 107,19 juta perjalanan atau meningkat 1,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Seiring meningkatnya mobilitas tersebut, pengalaman selama berada di bandara turut menjadi perhatian wisatawan. Laporan *Airport Experience Study 2026* (AX26) yang dirilis Airport Dimensions mencatat 57 persen wisatawan Indonesia pernah menggunakan lounge bandara. Angka ini meningkat delapan poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Secara global, permintaan akses lounge juga tumbuh 11 persen secara tahunan.

Managing Director APAC Airport Dimensions, Syaifullah Sarip, mengatakan lounge bandara dapat menjadi ruang bagi wisatawan untuk beristirahat sebelum memulai perjalanan liburan, terutama bagi keluarga yang bepergian bersama anak-anak maupun orang tua.

"Selama periode Nataru, bandara bukan lagi sekadar tempat transit, tetapi menjadi awal dari pengalaman liburan itu sendiri. Banyak keluarga bepergian bersama, mulai dari anak-anak hingga orang tua, dan pengalaman mereka selama menunggu penerbangan bisa memengaruhi suasana liburan selanjutnya," kata Syaifullah.

Menurutnya, keberadaan lounge bukan semata-mata menawarkan kemewahan, melainkan memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk beristirahat dan memulai perjalanan dengan lebih nyaman.