Kisah Cinta Francesca Sofia Novello dengan Valentino Rossi, Legenda MotoGP Kepincut Umbrella Girl hingga Kini Punya 2 Anak

KISAH cinta Valentino Rossi dan Francesca Sofia Novello menjadi salah satu cerita menarik di balik kehidupan pribadi legenda MotoGP tersebut. Siapa sangka, pertemuan keduanya justru berawal dari dunia balap motor, ketika Francesca masih bekerja sebagai umbrella girl di ajang balap.

Hubungan yang awalnya terjalin sebagai pertemanan itu perlahan berkembang menjadi kisah asmara. Kini, keduanya telah membangun keluarga bersama dan dikaruniai dua orang putri, Giulietta dan Gabriella.

1. Berawal dari Profesi Umbrella Girl

Sebelum dikenal sebagai pasangan Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello lebih dahulu meniti karier di dunia modeling. Perempuan asal Arese, Italia, ini juga pernah bekerja sebagai umbrella girl di ajang balap motor.

Profesi tersebut mempertemukannya dengan lingkungan MotoGP dan dunia balap internasional. Francesca diketahui mulai menjalani pekerjaan sebagai umbrella girl ketika berusia sekitar 19 tahun.

Dalam pekerjaannya, ia bertugas memayungi pembalap di area grid sebelum balapan dimulai. Siapa sangka, pekerjaan tersebut justru menjadi awal pertemuannya dengan Valentino Rossi, salah satu pembalap paling ikonik dalam sejarah MotoGP.

2. Pertemuan dengan Valentino Rossi pada 2016

Francesca dan Valentino Rossi pertama kali berkenalan melalui teman yang sama di lingkungan balap motor sekitar 2016. Saat itu, Rossi masih aktif berkompetisi di MotoGP, sementara Francesca bekerja sebagai umbrella girl untuk tim Leopard Racing di kelas Moto3.

Meski sudah saling mengenal, hubungan keduanya tidak langsung berkembang menjadi kisah asmara. Dalam sebuah wawancara di program televisi Italia, Verissimo, Francesca pernah menceritakan bahwa mereka sempat menjalani hubungan pertemanan selama sekitar satu tahun sebelum akhirnya menyadari adanya kecocokan.

Keduanya kemudian mulai menjalin hubungan romantis pada akhir 2017. Kisah cinta tersebut cukup menarik perhatian publik karena perbedaan usia mereka yang mencapai sekitar 16 tahun. Namun, perbedaan tersebut tidak menghalangi keduanya untuk membangun hubungan yang serius.