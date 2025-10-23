Sejak Kapan Diva Indonesia Krisdayanti Belajar Wushu? Ini Kisah Perjalanannya

JAKARTA – Sejak kapan diva Indonesia Krisdayanti belajar wushu? Ini kisah perjalanannya. Krisdayanti mulai tertarik dan berlatih wushu sejak tahun 2021, tepatnya di masa pandemi. Awalnya, dia berlatih di rumah dan sempat membagikan momennya di media sosial.

Lambat laun, intensitas latihan Krisdayanti meningkat dan membuatnya semakin serius. Latihan di bawah Yayasan Inti Bayangan membuatnya menguasai berbagai jurus dan teknik dasar.

Kerja kerasnya pun membuahkan hasil. Pelantun I’m Sorry Goodbye ini berhasil meraih medali perak dalam kejuaraan olahraga wushu di China.

Krisdayanti sebelumnya menjadi perwakilan Indonesia dalam kompetisi tersebut. Di usia 50 tahun, istri Raul Lemos ini sukses meraih juara kedua dalam ajang internasional itu.

“Bikin bangga! @krisdayantilemos berhasil meraih silver medal Women's Single-Weapon Routines_Shanzi Group E,” tulis akun Instagram @krisdayanti_news.

Dari unggahan di akun Instagram-nya, tampak ibu empat anak ini memamerkan medali perak yang berhasil diraihnya di usia yang tak lagi muda. KD terlihat begitu bahagia sambil menunjukkan sertifikat juara dua yang ia dapatkan.

Berkat kegigihannya, KD berhasil meraih prestasi melalui latihan dan kerja keras yang ia tekuni selama ini.

Berawal dari hobi, wanita yang akrab disapa KD ini akhirnya mampu melangkah ke kompetisi internasional dan membawa nama Indonesia. Ia bahkan tampak begitu bugar di kejuaraan wushu tersebut, meski usianya sudah menginjak 50 tahun.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)