Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sejak Kapan Diva Indonesia Krisdayanti Belajar Wushu? Ini Kisah Perjalanannya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |14:47 WIB
Sejak Kapan Diva Indonesia Krisdayanti Belajar Wushu? Ini Kisah Perjalanannya
Sejak Kapan Diva Indonesia Krisdayanti Belajar Wushu? Ini Kisah Perjalanannya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Sejak kapan diva Indonesia Krisdayanti belajar wushu? Ini kisah perjalanannya. Krisdayanti mulai tertarik dan berlatih wushu sejak tahun 2021, tepatnya di masa pandemi. Awalnya, dia berlatih di rumah dan sempat membagikan momennya di media sosial.

Lambat laun, intensitas latihan Krisdayanti meningkat dan membuatnya semakin serius. Latihan di bawah Yayasan Inti Bayangan membuatnya menguasai berbagai jurus dan teknik dasar.

Kerja kerasnya pun membuahkan hasil. Pelantun I’m Sorry Goodbye ini berhasil meraih medali perak dalam kejuaraan olahraga wushu di China.

Krisdayanti sebelumnya menjadi perwakilan Indonesia dalam kompetisi tersebut. Di usia 50 tahun, istri Raul Lemos ini sukses meraih juara kedua dalam ajang internasional itu.

“Bikin bangga! @krisdayantilemos berhasil meraih silver medal Women's Single-Weapon Routines_Shanzi Group E,” tulis akun Instagram @krisdayanti_news.

Dari unggahan di akun Instagram-nya, tampak ibu empat anak ini memamerkan medali perak yang berhasil diraihnya di usia yang tak lagi muda. KD terlihat begitu bahagia sambil menunjukkan sertifikat juara dua yang ia dapatkan.

Berkat kegigihannya, KD berhasil meraih prestasi melalui latihan dan kerja keras yang ia tekuni selama ini.
Berawal dari hobi, wanita yang akrab disapa KD ini akhirnya mampu melangkah ke kompetisi internasional dan membawa nama Indonesia. Ia bahkan tampak begitu bugar di kejuaraan wushu tersebut, meski usianya sudah menginjak 50 tahun.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177758/krisdayanti-dR32_large.jpg
Krisdayanti Raih Medali Perak pada Kejuaraan Wushu di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157580/krisdayanti-PLqK_large.jpg
Potret Anggun Krisdayanti dan Keluarga dengan Busana Adat Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/298/3069203/krisdayanti_akui_tak_bisa_masak_selama_menikah_13_tahun_dengan_raul_lemos-IEg2_large.JPG
Krisdayanti Akui Tak Bisa Masak Selama Menikah 13 Tahun dengan Raul Lemos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055537/krisdayanti-2IN0_large.jpg
Krisdayanti Singgung Izin Suami saat Daftar Cawali Kota Batu ke KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/33/3053957/krisdayanti_dan_aurel_hermansyah-PSqb_large.jpg
Atta Halilintar Minta Kris Dayanti Semangati Aurel Hermansyah untuk Berkarier di Dunia Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/33/3053547/krisdayanti-wKdn_large.jpg
Krisdayanti Alami Pergolakan Batin Sebelum Batal Mundur dari Pemilihan Calon Wali Kota Batu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement