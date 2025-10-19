Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Krisdayanti Raih Medali Perak pada Kejuaraan Wushu di China

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |13:01 WIB
Krisdayanti Raih Medali Perak pada Kejuaraan Wushu di China
Krisdayanti Raih Medali Perak pada Kejuaraan Wushu di China (Foto: Instagram)
JAKARTA - Anggota DPR RI sekaligus diva musik Indonesia, Krisdayanti, kembali menorehkan prestasi membanggakan. Bukan di panggung hiburan, kali ini Krisdayanti berhasil meraih juara 2 kategori Women’s Single Weapon Routines dan membawa pulang medali perak pada ajang 10th World Kungfu Championship yang digelar di Imeishan, Tiongkok, pada 14–20 Oktober 2025.

Kabar membanggakan itu dibagikan langsung oleh Krisdayanti melalui akun Instagram pribadinya, @krisdayantilemos, pada Minggu (18/10/2025). Dalam unggahan InstaStory-nya, pelantun Menghitung Hari itu memperlihatkan momen saat dirinya tampil di arena pertandingan dengan seragam wushu merah mencolok.

Ia tampak penuh semangat menunjukkan jurus-jurus andalannya di hadapan juri internasional. Setelah pertandingan, Krisdayanti mengunggah video ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas dukungan yang diberikan.

Dalam video itu, ia terlihat tersenyum bahagia sambil memperlihatkan medali perak dan sertifikat penghargaan yang diterimanya.

“Terima kasih dukungannya! Dapet silver medal!” ujar Krisdayanti penuh semangat.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
