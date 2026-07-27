Kisah Kris Dayanti, Sabet Juara 1 Kejurnas Wushu Kungfu 2026 di Usia 51 Tahun

KRIS Dayanti kembali membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk terus berprestasi. Di usia 51 tahun, diva musik Indonesia itu sukses meraih Juara 1 pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Wushu Kungfu 2026.

Prestasi manis ini diukir Kris Dayanti di nomor Shanzi Group E Female. Ajang itu digelar pada 22–26 Juli 2026 di Main Atrium Mal Alam Sutera, Tangerang, Banten.

1. Kris Dayanti Sabet Juara 1

Kabar membanggakan tersebut dibagikan langsung oleh Kris Dayanti melalui akun media sosial pribadinya. Dalam unggahannya, ia memperlihatkan momen saat tampil memukau menggunakan kipas (shanzi), menerima medali emas, serta piagam penghargaan sebagai juara pertama.

"Keikutsertaan saya di Kejurnas Wushu Kungfu 2026 bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi partisipasi ruang tumbuh bagi lahirnya atlet-atlet masa depan Indonesia. Setiap latihan, setiap pertandingan, dan setiap proses adalah investasi untuk membangun karakter, disiplin, sportivitas, serta prestasi," tulis Kris Dayanti dalam unggahannya.

Prestasi ini menjadi bukti keseriusan Kris Dayanti dalam menekuni olahraga wushu. Meski dikenal luas sebagai penyanyi papan atas, ia telah menjalani latihan wushu secara konsisten sejak akhir 2021.

Berkat disiplin dan kerja keras, kemampuannya terus berkembang. Kris Dayanti pun mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.