Krisdayanti Bocorkan Pernikahan Azriel Hermansyah: Kental Konsep Adat

JAKARTA – Diva Indonesia, Krisdayanti membocorkan perkembangan terbaru persiapan pernikahan putranya, Azriel Hermansyah. Ia menyebut, proses menuju hari bahagia tersebut kini sudah memasuki tahap lanjutan.

Menurut Krisdayanti, persiapan pernikahan Azriel berjalan secara bertahap dan mengalir. Hal ini tak lepas dari adanya perpaduan budaya antara kedua keluarga.

“Persiapan Azriel alhamdulillah sudah di tahap-tahap yang semakin mengalir. Karena ini kan exchange culture ya, pertukaran budaya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perbedaan latar belakang antara Azriel dan pasangannya, Sarah Menzel menjadi perhatian utama. Banyak hal yang perlu dibicarakan secara matang, mulai dari nilai kehidupan, budaya, hingga keyakinan.

“Pasti banyak hal yang serius yang harus kita perbincangkan, rembugan. Karena pernikahan ini kan menjadi satu hal yang paling sakral,” jelas Krisdayanti.

Persiapan Pernikahan