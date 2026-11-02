Kapan Waktu Terbaik Minum Air Putih agar Tak Dehidrasi saat Olahraga?

JAKARTA - Saat olahraga atau melakukan aktivitas fisik tubuh akan kekurangan cairan yang mengeluarkan keringat. Cairan yang hilang tersebut perlu diganti agar fungsi tubuh tetap berjalan optimal dan mencegah dehidrasi.

Namun, masih banyak orang yang bingung kapan sebaiknya minum air saat olahraga. Apakah harus setiap beberapa menit atau cukup ketika merasa haus?

Melansir Verywell Health, kebutuhan cairan selama berolahraga bergantung pada beberapa faktor, mulai dari durasi latihan, intensitas aktivitas, suhu lingkungan, kelembapan udara, hingga jumlah keringat yang dikeluarkan.

Berikut panduan waktu minum air putih saat berolahraga agar tubuh tetap terhidrasi.

1. Minum Setiap 15–20 Menit

Jika berolahraga selama sekitar satu jam atau kurang dalam kondisi lingkungan yang nyaman, minum ketika merasa haus biasanya sudah cukup untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Meski begitu, pastikan tetap memperhatikan kondisi tubuh, terutama jika melakukan aktivitas fisik dengan intensitas cukup tinggi.