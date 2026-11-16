Ramai Atta Dituding Pilih Kasih, Ini Pesan Krisdayanti soal Pola Asuh Anak

JAKARTA - Krisdayanti membagikan pesan tentang pentingnya bersikap adil dalam mendidik anak di tengah sorotan publik terhadap Atta Halilintar. Meski tidak menyebut nama siapa pun, nasihat yang disampaikan Krisdayanti ramai dikaitkan dengan perbincangan mengenai pola asuh Atta terhadap kedua putrinya.

Pesan tersebut disampaikan Krisdayanti melalui unggahan Instagram saat membagikan momen syukuran ulang tahun ketiga cucunya, Azura, pada Sabtu (14/11/2026). Perayaan itu digelar dengan tema princess, lengkap dengan dekorasi kastel bernuansa biru muda.

Dalam sejumlah foto yang dibagikan, keluarga besar tampak hadir untuk merayakan hari spesial Azura. Keluarga Halilintar juga terlihat berkumpul dalam acara tersebut.

Di tengah unggahan kebahagiaan keluarga itu, Krisdayanti menyelipkan pesan tentang keterbatasan orang tua dalam membesarkan anak. Menurutnya, orang tua memang tidak selalu mampu memberikan segala hal terbaik, tetapi tetap bisa berusaha menghadirkan cinta, perhatian, dan kesempatan yang setara bagi setiap anak.

“Sebagai orang tua, kita tentu memiliki keterbatasan dan tidak selalu mampu memberikan segala yang terbaik. Namun, kita selalu dapat berusaha menghadirkan cinta, perhatian, dan kesempatan yang setara,” tulis Krisdayanti.

Ia juga menjelaskan bahwa bersikap adil bukan berarti memberikan segala sesuatu dalam jumlah yang sama. Sebab, setiap anak memiliki kebutuhan, karakter, dan perjalanan hidup yang berbeda.