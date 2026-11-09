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Ameena Curhat Merasa Kurang Disayang Atta dan Aurel, Ini Respons Ashanty 

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |16:05 WIB
Ameena Curhat Merasa Kurang Disayang Atta dan Aurel, Ini Respons Ashanty 
Ameena dan Ashanty. (Foto: dok Instagram/@ashanty_ash)
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JAKARTA - Putri sulung pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Ameena Hanna Nur Atta, belakangan sukses mencuri perhatian publik. Cucu pertama Ashanty ini sempat viral usai meluapkan isi hatinya yang merasa kurang disayang oleh kedua orang tuanya dibanding sang adik, Azura.

Mendengar curhatan sang cucu, Ashanty justru memberikan reaksi tak terduga. Alih-alih gusar, istri Anang Hermansyah itu malah mengaku takjub dengan daya pikir dan kecerdasan Ameena.

"Aduh, itu aku enggak bisa komentar yang gimana-gimana ya. Cuma anak itu anak ajaib, cucu anak yang masya Allah pintar, cerdas, itu aja ya," ujar Ashanty saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Bukan tanpa alasan, penyanyi berusia 43 tahun ini memuji kemampuan verbal sang cucu yang dinilai sangat menggemaskan dan luwes dalam mengekspresikan perasaannya.

"Jadi cara ngobrolnya juga pintar, luwes kan ya. Makanya orang pada gemas sama jawabannya, ya kan?" sambungnya.

Soal isi curhatan Ameena, Ashanty menegaskan bahwa kasih sayang orang tua sejatinya tidak pernah terbagi. Ia meyakini Atta dan Aurel mencintai kedua buah hati mereka secara adil dan setara.

"Orang tua sayangnya ke anak itu sama, enggak ada yang lebih besar, lebih kecil, itu sudah pasti," tegas Ashanty.

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