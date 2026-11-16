Putri Sulung Mulai Puber, Ini Cara Judika dan Duma Riris Didik Anaknya

JAKARTA - Musisi Judika mulai merasakan dinamika baru dalam mendidik anak-anaknya. Putri sulungnya, Cleo Deora Boru Sihotang, kini telah beranjak remaja dan mulai memperlihatkan ketertarikan pada lawan jenis.

Melihat tanda sang putri yang mulai puber, penyanyi berusia 48 tahun ini tak memungkiri ada kekhawatiran tersendiri.

Kendati demikian, Judika dan sang istri, Duma Riris, memilih meresponsnya secara santai dan terbuka.

"Ya sudah mulai terlihat hawa-hawa itu ya. Jadi dia sudah mulai beli buku-buku yang sudah ada mungkin love-love-nya, crush-crush-nya. Tapi buat aku ya itu normal semuanya," kata Judika di kawasan Tendean, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Alih-alih mengekang, Judika dan Duma sepakat untuk memposisikan diri sebagai sahabat bagi sang putri agar Cleo. Hal ini dilakukan guna sang anak tak merasa sungkan untuk bercerita tentang perasaannya.