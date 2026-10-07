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Profil dan Potret Vanessa Khong, Pacar Indra Kenz yang Kini Disorot Netizen

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |14:05 WIB
Profil dan Potret Vanessa Khong, Pacar Indra Kenz yang Kini Disorot Netizen
Vanessa Khong. (Foto: Instagram/@vanessakhong)
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PROFIL dan potret Vanessa Khong menarik diulas. Sebab, pacar Indra Kenz ini kembali menjadi perhatian publik.

Sosok Vanessa kembali mendapat banyak pertanyaan dari netizen mengenai hubungan mereka. Pada September 2026, Vanessa bahkan mengaku mendapat banyak pertanyaan dari warganet setelah Indra Kenz dinyatakan bebas dari penjara.

Vanessa Khong

Melalui Instagram Stories, Vanessa menyebut dirinya mendapat banyak pertanyaan mengenai keberadaan dan kabar terbaru Indra Kenz. Lantas, siapa VanessaKhong?

1. Siapa Vanessa Khong?

Vanessa Khong, yang juga akrab disapa Sasa, dikenal sebagai selebgram sekaligus pebisnis. Ia berasal dari Medan dan lahir pada Oktober 2001. Vanessa dikabarkan memiliki bisnis di sejumlah bidang, termasuk kuliner, kecantikan, pakaian, dan otomotif.

Nama Vanessa mulai semakin dikenal masyarakat setelah hubungannya dengan Indra Kenz menjadi sorotan. Keduanya disebut mulai berpacaran pada Desember 2020 setelah bertemu di Jakarta, meski sama-sama berasal dari Medan.

2. Hubungan Vanessa Khong dan Indra Kenz

Vanessa Khong

Hubungan Vanessa dan Indra Kenz sempat terlihat serius. Pada Oktober 2021, bertepatan dengan ulang tahun Vanessa, Indra Kenz melamarnya dalam sebuah acara yang dihadiri keluarga dan orang-orang terdekat.

Keduanya kemudian menjadi salah satu pasangan yang cukup sering mendapat perhatian di media sosial. Potret kebersamaan mereka juga beberapa kali dibagikan melalui akun media sosial masing-masing.

Namun, perjalanan hubungan tersebut kemudian menghadapi situasi yang tidak mudah. Pasalnya, Indra Kenz tersangkut perkara hukum terkait kasus Binomo.

 

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