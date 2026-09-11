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Ayah Thalita Latief Sempat Ragu Jalani Operasi Bedah Jantung Sebelum Meninggal

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |19:06 WIB
Ayah Thalita Latief Sempat Ragu Jalani Operasi Bedah Jantung Sebelum Meninggal
Ayah Thalita Latief Sempat Ragu Jalani Operasi Bedah Jantung Sebelum Meninggal (Foto: Freepik)
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JAKARTA — Kepergian Riki Isman, ayahanda Thalita Latief, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sebelum berpulang, Riki sempat menghadapi pergulatan batin ketika harus menjalani operasi bedah Bentall jantung yang memiliki risiko besar.

Thalita mengungkapkan, sang ayah sempat merasa ragu untuk menjalani tindakan medis tersebut. Namun, kondisi kesehatan yang semakin menurun membuat Riki akhirnya memberanikan diri untuk menjalani operasi.

“Sebenarnya dia takut mau bedah Bentall jantung ini. Maju mundur, maju mundur. Tapi akhirnya dia memberanikan diri sih, karena mungkin dia sudah merasa sakit badannya, jadi ya sudah pasrah,” beber Thalita Latief saat ditemui di TPU Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan.

Meski tengah menghadapi kondisi berat, Riki dikenal sebagai sosok yang tetap membawa keceriaan. Bahkan saat menjalani perawatan di rumah sakit, ia masih sempat melontarkan candaan untuk menghibur keluarga yang berada di sekitarnya.

“Papiku memang orangnya suka nge-jokes gitu, suka bikin kita jadi ketawa dengan tingkahnya dia walaupun dia di rumah sakit. Ya kenangan-kenangan indah itulah yang berkesan,” kenang mantan istri Dennis Rizky tersebut.

Sosok Ayah Thalita

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