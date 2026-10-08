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Icip Kuliner Indonesia, Pembalap Toprak Razgatlioglu Makan Ketoprak Jelang MotoGP Mandalika 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |13:05 WIB
Icip Kuliner Indonesia, Pembalap Toprak Razgatlioglu Makan Ketoprak Jelang MotoGP Mandalika 2026
Toprak Razgatlioglu makan ketoprak. (Foto: Instagram/@pramacracing)
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PEMBALAP Prima Pramac Yamaha MotoGP, Toprak Razgatlioglu, kembali mencicipi kuliner Indonesia saat berada di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2026, pembalap asal Turki itu menyempatkan diri menikmati ketoprak dalam kunjungannya ke SMA Negeri 3 Mataram, Rabu 7 Oktober 2026.

Momen tersebut berlangsung di sela kegiatan Meet & Greet bersama para pelajar. Toprak terlihat mencicipi ketoprak, makanan khas Indonesia yang umumnya terdiri dari ketupat, tahu, bihun, telur, dan kerupuk, kemudian disiram dengan bumbu kacang.

Toprak Razgatlioglu makan ketoprak

1. Bukan Sekadar Makanan

Bagi Toprak, ketoprak bukan sekadar makanan yang baru dikenalnya. Nama makanan tersebut justru memiliki kemiripan dengan nama panggilannya, sehingga membuat sang pembalap terkejut.

Ketoprak ternyata bukan kuliner Indonesia yang sepenuhnya asing bagi Toprak. Sebelumnya, saat berada di Indonesia pada Januari 2026, ia sempat menceritakan bahwa dirinya pernah mencoba ketoprak.

Namun kala itu, Toprak belum meniti karier di ajang MotoGP. Pembalap asal Turki itu masih mengikuti ajang World Superbike di Sirkuit Mandalika pada 2023.

Saat itu, Toprak mengaku hanya mencicipi sedikit ketoprak setelah sesi balapan. Ia tertarik mencoba makanan tersebut karena banyak penggemar Indonesia yang mengaitkan namanya dengan ketoprak.

Kembali mencicipi ketoprak di Mataram membuat kuliner Indonesia kembali menjadi bagian dari perjalanan Toprak di Tanah Air. Kini, Toprak tentu makin semangat mengikuti MotoGP Mandalika 2026.

2. Jelang MotoGP Mandalika 2026

Kunjungan Toprak ke Mataram berlangsung beberapa hari sebelum MotoGP Mandalika 2026. Balapan tersebut dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada 9-11 Oktober 2026.

Musim 2026 menjadi tahun debut Toprak di MotoGP setelah sebelumnya dikenal sebagai salah satu pembalap papan atas World Superbike. Ia merupakan juara dunia WorldSBK tiga kali dan kini memperkuat Prima Pramac Yamaha MotoGP dengan nomor balap 7.

Dengan perpaduan antara olahraga dan kuliner lokal, kunjungan Toprak kali ini menghadirkan cerita unik. Menarik menantikan aksi-aksi lainnya selama berada di Tanah Air.

 

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