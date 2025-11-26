Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Esther Yu Icip Makanan Khas Indonesia di Meet & Greet Vision+ dan iQIYI, Cilok Jadi Menu Favorit

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |21:26 WIB
Esther Yu Icip Makanan Khas Indonesia di Meet & Greet Vision+ dan iQIYI, Cilok Jadi Menu Favorit
Esther Yu Icip Makanan Khas Indonesia di Meet & Greet Vision+ dan iQIYI, Cilok Jadi Menu Favorit (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktris asal Tiongkok, Esther Yu mencicipi sejumlah makanan khas Indonesia dalam acara dalam acara “Combo Asia – Meet & Greet: Esther Yu” pada Rabu, (26/11/2025) di Jakarta Concert Hall, iNews Tower.

Indra Herlambang dan Fera Cai selaku pemandu acara pun menyiapkan makanan tersebut untuk disantap sang aktris. Adapun kudapan itu diantaranya nasi goreng, batagor, cilok, sate, hingga seblak.

"Jadi ini ada makanan khas dari beberapa darrah di Indonesia yang sudah kita siapin," ujar Fera Cai di atas panggung.

"Nanti akan kita coba-coba, kita akan pilih dulu ya," sambung Indra Herlambang.

Sang aktris pun mulai mencicipi menu tersebut. Ia memulainya dengan menyuap nasi goreng yang diakuinya sangat enak.

"Batagor, jadi rasanya asam manis ya," lanjutnya.

Begitu mencicupi jajanan cilok, Esther pun cukup terkejut. Ekpresi lugunya kembali membuat para fans tertawa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/301/2975426/5-makanan-indonesia-kurang-disukai-turis-asing-padahal-rasanya-enak-fgNd3UYHGe.JPG
5 Makanan Indonesia Kurang Disukai Turis Asing padahal Rasanya Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/301/2946835/5-makanan-berkuah-khas-indonesia-paling-nikmat-disantap-di-musim-hujan-segar-maknyus-6mEcDjezAj.jpg
5 Makanan Berkuah Khas Indonesia Paling Nikmat Disantap di Musim Hujan, Segar Maknyus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/301/2940046/ada-gado-gado-dari-indonesia-ini-15-salad-paling-lezat-di-dunia-zR9K4iHtky.jpg
Ada Gado-Gado dari Indonesia, Ini 15 Salad Paling Lezat di Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/301/2939664/12-makanan-khas-gorontalo-yang-wajib-dicoba-nikmatnya-bikin-ketagihan-BlkLKvJOmG.jpg
12 Makanan Khas Gorontalo yang Wajib Dicoba, Nikmatnya Bikin Ketagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/301/2937635/intip-menu-sarapan-khas-11-negara-termasuk-indonesia-nomor-4-sejak-zaman-firaun-g1cGNUH1u3.jpg
Intip Menu Sarapan Khas 11 Negara Termasuk Indonesia, Nomor 4 Sejak Zaman Firaun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/301/2937506/10-hidangan-natal-khas-indonesia-dari-klappertart-hingga-poporcis-3S317NJfA5.jpg
10 Hidangan Natal Khas Indonesia, dari Klappertart hingga Poporcis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement