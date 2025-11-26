Esther Yu Icip Makanan Khas Indonesia di Meet & Greet Vision+ dan iQIYI, Cilok Jadi Menu Favorit

JAKARTA - Aktris asal Tiongkok, Esther Yu mencicipi sejumlah makanan khas Indonesia dalam acara dalam acara “Combo Asia – Meet & Greet: Esther Yu” pada Rabu, (26/11/2025) di Jakarta Concert Hall, iNews Tower.

Indra Herlambang dan Fera Cai selaku pemandu acara pun menyiapkan makanan tersebut untuk disantap sang aktris. Adapun kudapan itu diantaranya nasi goreng, batagor, cilok, sate, hingga seblak.

"Jadi ini ada makanan khas dari beberapa darrah di Indonesia yang sudah kita siapin," ujar Fera Cai di atas panggung.

"Nanti akan kita coba-coba, kita akan pilih dulu ya," sambung Indra Herlambang.

Sang aktris pun mulai mencicipi menu tersebut. Ia memulainya dengan menyuap nasi goreng yang diakuinya sangat enak.

"Batagor, jadi rasanya asam manis ya," lanjutnya.

Begitu mencicupi jajanan cilok, Esther pun cukup terkejut. Ekpresi lugunya kembali membuat para fans tertawa.