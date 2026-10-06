Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pamer Keindahan Alam Lombok Jelang MotoGP Mandalika 2026, Aleix Espargaro: Pak RT Sudah Datang!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |23:05 WIB
Pamer Keindahan Alam Lombok Jelang MotoGP Mandalika 2026, Aleix Espargaro: Pak RT Sudah Datang!
Aleix Espargaro sudah tiba di Mandalika. (Foto: Instagram/@aleixespargaro)
A
A
A

PEMBALAP Aleix Espargaro kembali mencuri perhatian menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2026. Bukan hanya aksinya di lintasan yang menjadi sorotan, pembalap asal Spanyol tersebut juga tampak menikmati keindahan alam Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Aleix memang memiliki kedekatan tersendiri dengan Indonesia, khususnya Lombok. Setiap kali berkunjung untuk mengikuti MotoGP Mandalika, ia kerap membagikan momen aktivitasnya di luar lintasan kepada para penggemar.

Aleix Espargaro

1. Pamer Keindahan Lombok

Menjelang balapan MotoGP Mandalika 2026, Aleix kembali membagikan sejumlah momen ketika berada di Lombok. Pesona alam Pulau Lombok menjadi salah satu hal yang menarik perhatian sang pembalap.

Keindahan pantai, laut, serta suasana tropis menjadi latar dalam aktivitas Aleix selama berada di Indonesia. Kali ini, Aleix unggah foto berlatar bukit hingga lautan yang indah untuk menunjukkan dirinya sudah berada di sana.

Kehadirannya di Lombok juga disambut hangat oleh penggemar MotoGP di Indonesia. Dia memang dikenal memiliki antusiasme tinggi terhadap para pembalap.

“Pak RT sudah datang! Kembali ke tempat favoritku di dunia ini,” tulis Aleix Espargaro.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/08/406/2040696/kalahkan-aceh-lombok-jadi-destinasi-wisata-halal-nomor-satu-di-indonesia-fWmtrCxnXz.jfif
Kalahkan Aceh, Lombok Jadi Destinasi Wisata Halal Nomor Satu di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/18/406/2031526/lombok-timur-dilanda-gempa-kemenpar-keluarkan-imbauan-ini-BsdXUm2EjU.jfif
Lombok Timur Dilanda Gempa, Kemenpar Keluarkan Imbauan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/22/406/2021439/potret-kampung-sade-lombok-kerajinan-tangan-jadi-nadi-kehidupan-s84IYjgaAW.jpeg
Potret Kampung Sade Lombok, Kerajinan Tangan Jadi Nadi Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/21/406/2021149/kisah-misteri-villa-hantu-di-kaki-bukit-pantai-senggigi-berani-mampir-aGZ5Fj1DhZ.jpg
Kisah Misteri Villa Hantu di Kaki Bukit Pantai Senggigi, Berani Mampir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/21/406/2020889/desa-jenggala-surga-kecil-di-tengah-kekacauan-lombok-utara-ZvUKFTeiyq.jpg
Desa Jenggala, 'Surga Kecil' di Tengah Kekacauan Lombok Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/20/612/2020756/menengok-sdn-6-jenggala-lombok-utara-yang-terdampak-gempa-lokasinya-di-dalam-hutan-Q2dvSLU1zS.jpeg
Menengok SDN 6 Jenggala Lombok Utara yang Terdampak Gempa, Lokasinya di Dalam Hutan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement