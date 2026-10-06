Pamer Keindahan Alam Lombok Jelang MotoGP Mandalika 2026, Aleix Espargaro: Pak RT Sudah Datang!

PEMBALAP Aleix Espargaro kembali mencuri perhatian menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2026. Bukan hanya aksinya di lintasan yang menjadi sorotan, pembalap asal Spanyol tersebut juga tampak menikmati keindahan alam Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Aleix memang memiliki kedekatan tersendiri dengan Indonesia, khususnya Lombok. Setiap kali berkunjung untuk mengikuti MotoGP Mandalika, ia kerap membagikan momen aktivitasnya di luar lintasan kepada para penggemar.

1. Pamer Keindahan Lombok

Menjelang balapan MotoGP Mandalika 2026, Aleix kembali membagikan sejumlah momen ketika berada di Lombok. Pesona alam Pulau Lombok menjadi salah satu hal yang menarik perhatian sang pembalap.

Keindahan pantai, laut, serta suasana tropis menjadi latar dalam aktivitas Aleix selama berada di Indonesia. Kali ini, Aleix unggah foto berlatar bukit hingga lautan yang indah untuk menunjukkan dirinya sudah berada di sana.

Kehadirannya di Lombok juga disambut hangat oleh penggemar MotoGP di Indonesia. Dia memang dikenal memiliki antusiasme tinggi terhadap para pembalap.

“Pak RT sudah datang! Kembali ke tempat favoritku di dunia ini,” tulis Aleix Espargaro.