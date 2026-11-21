Bolehkah Air Hujan Diminum? Ini Faktanya dan Kenali Risikonya

AIR hujan sering dianggap sebagai sumber air alami yang bersih dan menyegarkan. Bahkan, di sejumlah wilayah, air hujan dimanfaatkan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk dikonsumsi.

Namun, apakah air hujan benar-benar aman untuk diminum? Mengingat air hujan berasal dari proses alami, sebagian orang mungkin menganggapnya lebih sehat dibandingkan air keran atau air minum kemasan.

Faktanya, air hujan tidak selalu aman untuk dikonsumsi secara langsung. Selama proses turun ke bumi, air hujan dapat membawa berbagai kontaminan, mulai dari bakteri, virus, parasit, hingga zat kimia berbahaya.

Karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana kualitas air hujan dan cara mengolahnya sebelum digunakan sebagai air minum.

1. Apakah Air Hujan Aman untuk Diminum?

Dilansir dari Health Line, pada dasarnya, air hujan yang bersih dapat dikonsumsi. Bahkan, sejumlah masyarakat di berbagai wilayah dunia menjadikan air hujan sebagai salah satu sumber utama air minum.

Namun, keamanan air hujan sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan cara pengumpulannya. Ketika turun dari atmosfer, air hujan berpotensi membawa berbagai zat pencemar yang terdapat di udara.

Risiko kontaminasi juga meningkat ketika air bersentuhan dengan atap rumah, talang, tempat penampungan, atau permukaan lain yang kotor. Air hujan dapat mengandung bakteri, virus, parasit, serta kontaminan kimia seperti logam berat.

Kontaminasi juga bisa berasal dari kotoran burung, hewan, debu, maupun bahan kimia yang menempel pada tempat penampungan air. Oleh karena itu, air hujan yang ditampung tidak disarankan untuk langsung diminum tanpa melalui proses pengolahan dan pengujian kualitas air.