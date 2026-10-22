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MNC Peduli, PT Heinz ABC Indonesia dan OneSight EssilorLuxottica Foundation Gelar Aksi Sosial Kesehatan Mata

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |22:05 WIB
MNC Peduli, PT Heinz ABC Indonesia dan OneSight EssilorLuxottica Foundation Gelar Aksi Sosial Kesehatan Mata
PT Heinz ABC Indonesia mendukung kegiatan sosial yang digelar MNC Peduli bersama OneSight EssilorLuxottica Foundation. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)
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BOGOR - PT Heinz ABC Indonesia turut mendukung kegiatan sosial yang digelar MNC Peduli bersama OneSight EssilorLuxottica Foundation. Program tersebut menghadirkan pemeriksaan mata gratis dan bantuan kacamata bagi 500 siswa di Kabupaten Bogor.

Kegiatan berlangsung di Lido Lake Resort by MNC Hotel, Lido, Kabupaten Bogor. Inisiatif ini menjadi bagian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-37 MNC Group. Selain kesehatan mata, program tersebut membekali pelajar dengan edukasi literasi keuangan dan digital.

Kegiatan ini melibatkan delapan sekolah tingkat SMA, sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah (MA). Para peserta berasal dari Kecamatan Cigombong, Cijeruk, dan Caringin, Kabupaten Bogor.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi penglihatan setiap siswa. Peserta yang membutuhkan kacamata mendapatkannya secara gratis berdasarkan hasil pemeriksaan. Bantuan tersebut diharapkan mendukung kenyamanan siswa ketika mengikuti kegiatan belajar.

Selain layanan kesehatan mata, kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak untuk memperluas manfaat edukasi. MNC University memberikan edukasi literasi media digital kepada para siswa. Sementara itu, MNC Bank membekali peserta dengan pengetahuan literasi keuangan.

PT Heinz ABC Indonesia turut berpartisipasi sebagai mitra pendukung kegiatan. Kolaborasi tersebut mempertemukan dukungan kesehatan, pendidikan, dan pengetahuan praktis bagi generasi muda.

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