Tren K-Beauty, Ganti Belahan Rambut untuk Kurangi Kerontokan

JAKARTA - Tren kecantikan Korea atau K-beauty tak hanya berfokus pada perawatan kulit wajah, tetapi juga kesehatan rambut dan kulit kepala. Kalau tren kecantikan Korea adalah panutanmu, kebiasaan sederhana mengubah belahan rambut secara berkala bisa jadi pilihan. Manfaatnya untuk menjaga kesehatan kulit kepala.

Selama ini, belahan rambut sering dipilih berdasarkan gaya yang paling sesuai dengan bentuk wajah. Ada yang menyukai belahan tengah, ada pula yang lebih nyaman dengan belahan samping. Namun, mempertahankan belahan rambut yang sama dalam waktu lama ternyata bisa membuat area kulit kepala tertentu lebih sering terpapar sinar matahari.

Dilansir dari Vogue, sejumlah ahli menjelaskan bahwa kulit kepala yang terbuka di sepanjang belahan rambut membutuhkan perlindungan ekstra. Paparan sinar ultraviolet (UV) bisa memicu kerusakan sel dan peradangan, terutama jika kulit kepala mengalami paparan berlebihan hingga terbakar.

Mengapa Belahan Rambut Perlu Diubah?

Menurut Wonuk Hwang, dokter kulit asal Korea Selatan, kulit kepala yang terbuka lebih rentan terhadap paparan lingkungan, termasuk sinar UV.

Selain paparan matahari, kebiasaan menyisir dan menata rambut ke arah yang sama secara berulang juga bisa menimbulkan gesekan dan tarikan pada helai rambut. Jika tarikan berlangsung terus-menerus dan berlebihan, folikel rambut akan mengalami kerusakan hingga memicu traction alopecia, yaitu kerontokan akibat tarikan pada rambut.

Seberapa Sering Perlu Ganti Belahan Rambut?