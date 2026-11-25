Kisah Perjuangan Kwon Eun Bi saat Alami BPPV, Gangguan Telinga hingga Vertigo

JAKARTA - Kwon Eun Bi menceritakan perjuangannya saat mengalami benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) atau vertigo posisi paroksismal jinak. Kondisi yang juga dikenal sebagai gangguan kristal telinga ini membuatnya mengalami pusing berputar, terutama ketika melakukan gerakan kepala tertentu.

Pada 23 November 2026, Kwon Eun Bi membahas kondisi kesehatannya dalam sebuah video terbaru di kanal YouTube anggota 2PM, Im Seulong, yang bernama 'Ong Style'. Dalam video berjudul "Why Did We Meet Kwon Eun Bi di Provinsi Gangwon?!", dia mengungkapkan bahwa pernah mengalami BPPV dengan gejala yang cukup parah.

Saat berbincang dengan Im Seulong, Kwon Eun Bi mengenang kebiasaannya menggerakkan kepala ketika menari. Namun, belakangan ini, gerakan tersebut justru membuatnya merasa tidak nyaman.

"Saya sering menggelengkan kepala saat menari, tetapi akhir-akhir ini kepala saya terasa sakit ketika digerakkan. Saya penasaran apakah ini ada hubungannya dengan BPPV yang pernah saya alami," ujarnya, dikutip dari Allkpop, Rabu (25/11/2026).

Ketika Im Seulong bertanya apakah dirinya benar-benar pernah mengalami kondisi tersebut, Kwon Eun Bi membenarkannya. Dia bahkan mengaku pernah mengalami episode BPPV yang cukup parah.