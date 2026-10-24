Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Veda Ega Pratama Diantar Orangtua Sebelum Cetak Sejarah Rebut Pole Position di Moto3 Australia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |11:49 WIB
Potret Veda Ega Pratama Diantar Orangtua Sebelum Cetak Sejarah Rebut Pole Position di Moto3 Australia 2026
Veda Ega Pratama. (Foto: Tiktok/@sudarmonomons54)
A
A
A

PEMBALAP muda Indonesia, Veda Ega Pratama, mencuri perhatian setelah berhasil merebut pole position Moto3 Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, Sabtu (24/10/2026). Prestasi tersebut terasa semakin istimewa karena menjadi pole position pertamanya di ajang Moto3.

Di balik keberhasilan Veda mengungguli para pembalap dunia, dukungan keluarga menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan kariernya. Momen Veda bersama orangtuanya sebelum bertolak ke Australia pun menjadi sisi menarik dari perjuangan pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, tersebut.

Perjalanan menuju kompetisi internasional bukan perkara mudah. Selain harus mempersiapkan kemampuan di lintasan, Veda juga perlu menjalani perjalanan jauh, beradaptasi dengan lingkungan baru, serta menghadapi tekanan persaingan di level dunia.

Veda Ega Pratama

1. Momen Veda Ega Bersama Orangtua Sebelum Berangkat

Perjalanan seorang pembalap menuju kompetisi internasional tidak hanya berkaitan dengan persiapan teknis dan strategi balapan. Dukungan keluarga juga menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang tersebut.

Hal tersebut tentu turut dirasakan Veda Ega. Jelang keberangkatan ke Australia untuk lanjutkan grand prix Moto3 pada akhir pekan ini, Veda terlihat mendapat dukungan penuh dari keluarga.

Usai menikmati waktu di Tanah Air karena baru saja melakoni Moto3 Mandalika 2026 pada 2 pekan lalu, Veda diantar orangtua ke stasiun menjelang keberangkatan ke Australia.

Veda Ega Pratama

Momen itu terlihat dalam unggahan akun Tiktok @sudarmonomons54. Terlihat, Veda diantar ke Stasiun Tugu, Yogyakarta, oleh sang ayah dan ibunda tercinta.

Veda pun tak lupa berpamitan dan salim kepada orangtuanya. Dia bak meminta doa restu sebelum mentas di Moto3 Australia 2026. Momen ini menggambarkan sisi personal seorang atlet muda yang tengah mengejar impian di dunia balap.

Veda Ega Pratama

Ayah Veda, Sudarmono, sendiri dikenal sebagai mantan pembalap nasional yang memperkenalkan dunia balap kepada putranya sejak kecil. Pengalaman sang ayah di dunia balap turut menjadi bagian dari perjalanan Veda hingga mampu bersaing di kejuaraan dunia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/612/3249834/lisa_ayu_kusumawati_dan_muhammad_shohibul_fikri-72JK_large.jpg
Kisah Cinta Lisa Ayu dengan Shohibul Fikri Pebulu Tangkis Juara Denmark Open 2026, Bermula dari Pelatnas hingga Segera ke Pelaminan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/612/3249720/rachel_allessya_rose-4psX_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Rachel Allessya Rose, Pebulu Tangkis Andalan Pelatnas PBSI di Ganda Putri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/612/3249274/mikhayla_shanum-C6Gb_large.jpg
Kisah Mikhayla Shanum Cata, Atlet Termuda Asian Games 2026 yang Jatuh Cinta dengan Skateboard karena Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/612/3248537/fajar_alfian_dan_firly_assyifa_camilien-fMnJ_large.jpg
Kisah Cinta Firly Assyifa dengan Pebulu Tangkis Fajar Alfian: CLBK hingga ke Pelaminan dengan Peraih 2 Medali Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/629/3248513/mikhayla_shanum-5Q6R_large.jpg
Cerita Mikhayla Shanum, Atlet Termuda Indonesia di Asian Games 2026 yang Bagi Waktu Sekolah dan Latihan 8 Jam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/612/3245783/fitriani_sabatini-yiMH_large.jpg
Kisah Fitriani Sabatini Peraih Medali Perak Asian Games 2026, Ternyata Kembar Identik Sama-Sama Jadi Atlet
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement