Potret Veda Ega Pratama Diantar Orangtua Sebelum Cetak Sejarah Rebut Pole Position di Moto3 Australia 2026

PEMBALAP muda Indonesia, Veda Ega Pratama, mencuri perhatian setelah berhasil merebut pole position Moto3 Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, Sabtu (24/10/2026). Prestasi tersebut terasa semakin istimewa karena menjadi pole position pertamanya di ajang Moto3.

Di balik keberhasilan Veda mengungguli para pembalap dunia, dukungan keluarga menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan kariernya. Momen Veda bersama orangtuanya sebelum bertolak ke Australia pun menjadi sisi menarik dari perjuangan pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, tersebut.

Perjalanan menuju kompetisi internasional bukan perkara mudah. Selain harus mempersiapkan kemampuan di lintasan, Veda juga perlu menjalani perjalanan jauh, beradaptasi dengan lingkungan baru, serta menghadapi tekanan persaingan di level dunia.

1. Momen Veda Ega Bersama Orangtua Sebelum Berangkat

Perjalanan seorang pembalap menuju kompetisi internasional tidak hanya berkaitan dengan persiapan teknis dan strategi balapan. Dukungan keluarga juga menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang tersebut.

Hal tersebut tentu turut dirasakan Veda Ega. Jelang keberangkatan ke Australia untuk lanjutkan grand prix Moto3 pada akhir pekan ini, Veda terlihat mendapat dukungan penuh dari keluarga.

Usai menikmati waktu di Tanah Air karena baru saja melakoni Moto3 Mandalika 2026 pada 2 pekan lalu, Veda diantar orangtua ke stasiun menjelang keberangkatan ke Australia.

Momen itu terlihat dalam unggahan akun Tiktok @sudarmonomons54. Terlihat, Veda diantar ke Stasiun Tugu, Yogyakarta, oleh sang ayah dan ibunda tercinta.

Veda pun tak lupa berpamitan dan salim kepada orangtuanya. Dia bak meminta doa restu sebelum mentas di Moto3 Australia 2026. Momen ini menggambarkan sisi personal seorang atlet muda yang tengah mengejar impian di dunia balap.

Ayah Veda, Sudarmono, sendiri dikenal sebagai mantan pembalap nasional yang memperkenalkan dunia balap kepada putranya sejak kecil. Pengalaman sang ayah di dunia balap turut menjadi bagian dari perjalanan Veda hingga mampu bersaing di kejuaraan dunia.