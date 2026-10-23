Kisah Cinta Lisa Ayu dengan Shohibul Fikri Pebulu Tangkis Juara Denmark Open 2026, Bermula dari Pelatnas hingga Segera ke Pelaminan

KISAH cinta pebulu tangkis Indonesia, Lisa Ayu Kusumawati dan Muhammad Shohibul Fikri, menarik untuk diulas. Hubungan keduanya bermula dari lingkungan pemusatan latihan nasional (Pelatnas) PBSI hingga kini memasuki tahap yang lebih serius setelah resmi bertunangan.

Kabar bahagia pasangan atlet tersebut menjadi sorotan setelah Lisa membagikan momen pertunangan mereka melalui media sosial pada akhir Maret 2026. Sebelumnya, Fikri juga memberikan kejutan berupa lamaran pada hari ulang tahun Lisa, 15 Januari 2026.

Kebahagiaan keduanya semakin menarik perhatian setelah Fikri berhasil mengukir prestasi di panggung internasional. Berpasangan dengan Fajar Alfian, Fikri sukses menjuarai Denmark Open 2026, turnamen bulu tangkis level BWF World Tour Super 750 yang berlangsung di Odense, Denmark.

1. Kisah Cinta Bermula dari Pelatnas PBSI

Kisah asmara Lisa Ayu dan Shohibul Fikri berawal dari lingkungan bulu tangkis nasional. Keduanya sama-sama menekuni olahraga tepok bulu dan pernah berada dalam lingkungan Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur.

Kedekatan mereka mulai menarik perhatian publik melalui berbagai momen kebersamaan yang dibagikan di media sosial. Mulai dari perayaan ulang tahun hingga aktivitas di luar lapangan, hubungan Lisa dan Fikri perlahan menjadi perhatian penggemar bulu tangkis Indonesia.

Kesamaan dunia profesi membuat keduanya memiliki pengalaman yang dapat saling dipahami, termasuk menjalani latihan intensif, mengikuti turnamen, dan menghadapi tekanan kompetisi. Di tengah kesibukan sebagai atlet, hubungan mereka terus berlanjut hingga akhirnya memasuki tahap pertunangan pada 2026.

2. Shohibul Fikri Lamar Lisa Ayu pada Hari Ulang Tahun

Momen romantis hubungan Lisa dan Fikri terjadi pada 15 Januari 2026. Bertepatan dengan ulang tahun Lisa yang ke-26, Fikri memberikan kejutan berupa buket bunga dan cincin sebagai tanda keseriusan hubungan mereka.

Dalam momen tersebut, keduanya tampil mengenakan busana bernuansa putih. Lisa pun menerima lamaran Fikri, yang dikenal sebagai salah satu andalan ganda putra Indonesia.

Kabar bahagia ini mendapat perhatian dari rekan-rekan sesama pebulu tangkis dan para penggemar. Hubungan yang sebelumnya kerap terlihat melalui unggahan media sosial itu akhirnya berlanjut ke jenjang yang lebih serius.

Dua bulan kemudian, tepatnya pada 28 Maret 2026, Lisa membagikan kabar pertunangan mereka melalui media sosial. Dalam unggahannya, Lisa mengungkapkan kebahagiaan atas babak baru yang akan mereka jalani bersama.

Meski telah bertunangan, tanggal pernikahan keduanya belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia. Namun, keduanya terlihat sudah menjalani foto prewedding.