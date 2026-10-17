Kisah Cinta Firly Assyifa dengan Pebulu Tangkis Fajar Alfian: CLBK hingga ke Pelaminan dengan Peraih 2 Medali Asian Games 2026

KISAH cinta Firly Assyifa dan pebulu tangkis andalan Indonesia, Fajar Alfian, menarik untuk disimak. Hubungan keduanya melewati perjalanan panjang hingga akhirnya berlabuh di pelaminan.

Berawal dari kisah cinta lama yang kembali bersemi atau cinta lama bersemi kembali (CLBK), pasangan ini akhirnya resmi menjadi suami istri. Fajar dan Firly menikah pada November 2025.

Tak hanya kehidupan asmaranya yang menjadi sorotan, Fajar juga terus mencuri perhatian melalui kiprahnya di dunia bulu tangkis. Terbaru, ia turut menyumbangkan prestasi untuk Indonesia di Asian Games 2026 dengan meraih 2 medali bersama tim putra bulu tangkis Indonesia dan pasangannya di sektor ganda putra.

Lantas, seperti apa perjalanan cinta Firly Assyifa dan Fajar Alfian hingga akhirnya bersatu dalam ikatan pernikahan?

1. Kisah Cinta Fajar Alfian dan Firly Assyifa yang Bersemi Kembali

Perjalanan asmara Fajar Alfian dan Firly Assyifa tidak hanya diwarnai momen romantis. Keduanya diketahui pernah menjalin hubungan sebelum akhirnya kembali bersama dan membawa kisah cinta mereka ke jenjang yang lebih serius.

Fajar juga sempat menjalin hubungan dengan aktris Susan Sameh. Namun, hubungan tersebut berakhir, dan Fajar kemudian kembali menjalin asmara dengan Firly.

Kembalinya hubungan mereka menjadi salah satu bagian menarik dalam perjalanan cinta pasangan ini. Setelah melewati fase berbeda dalam kehidupan masing-masing, Fajar dan Firly akhirnya memantapkan hati untuk melanjutkan hubungan menuju pernikahan.

2. Fajar Alfian Mantap Melamar Firly Assyifa

Keseriusan Fajar dalam menjalin hubungan dengan Firly terlihat ketika keduanya menggelar acara pertunangan pada 22 Februari 2025 di Bandung, Jawa Barat. Momen spesial tersebut berlangsung bertepatan dengan perayaan ulang tahun Firly.

Fajar menyiapkan kejutan romantis berupa makan malam dengan dekorasi bunga dan lilin sebelum melamar sang kekasih. Suasana hangat dan romantis mewarnai momen tersebut.

Fajar kemudian memberikan cincin sebagai tanda keseriusannya untuk membangun masa depan bersama Firly. Pertunangan itu menjadi langkah penting bagi keduanya sebelum akhirnya resmi menikah pada akhir tahun yang sama.