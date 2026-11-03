5 Tanaman Buah yang Bisa Ditanam dalam Pot, Minimalis Tanpa Lahan Luas

JAKARTA - Ingin menanam buah sendiri tetapi tidak punya halaman yang luas? Jangan khawatir! Kamu tetap bisa berkebun dengan memanfaatkan pot atau wadah tanam yang ada di rumah.

Dilansir dari Southern Living, ada sejumlah tanaman buah yang bisa tumbuh dalam wadah selama kebutuhan air, nutrisi, sinar matahari, dan ruang akarnya terpenuhi. Berikut lima tanaman buah yang bisa kamu coba tanam di dalam pot.

1. Stroberi

Tanaman stroberi memiliki ukuran yang relatif kecil sehingga cocok ditanam di dalam pot. Kamu bisa menggunakan pot biasa, pot gantung, atau wadah khusus stroberi yang memiliki beberapa lubang di bagian samping.

2. Markisa

Markisa merupakan tanaman merambat yang bisa ditanam dalam pot. Pertumbuhan tanaman ini dapat diarahkan menggunakan penyangga. Hanya saja, pastikan tanaman mendapat sinar matahari yang cukup, penyiraman teratur, serta sulurnya dapat tumbuh dengan baik.

3. Nanas

Nanas bisa ditanam dari bagian mahkota atau daun yang berada di atas buah. Pisahkan mahkota nanas, biarkan bagian pangkalnya mengering, kemudian tanam dalam media dengan drainase baik. Namun, nanas membutuhkan waktu sekitar 18–24 bulan untuk menghasilkan buah.

4. Delima