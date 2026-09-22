Buah yang Baik Dikonsumsi saat Flu, Kaya Vitamin C dan Antioksidan

JAKARTA - Menjaga asupan makanan bergizi menjadi salah satu cara untuk membantu tubuh tetap fit, terutama ketika musim flu dan pilek datang. Sejumlah buah kaya vitamin, mineral, dan antioksidan dapat menjadi pilihan untuk mendukung sistem kekebalan tubuh.

Asupan buah juga dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Namun, perlu diingat, buah bukan pengganti obat atau pengobatan medis untuk flu. Melansir laman Zumit, berikut sejumlah buah yang dapat menjadi bagian dari pola makan sehat saat tubuh membutuhkan asupan nutrisi tambahan.

1. Jeruk dan Lemon

Jeruk dan lemon dikenal sebagai buah yang kaya vitamin C. Selain itu, keduanya juga mengandung berbagai vitamin, mineral, serta antioksidan.

Vitamin C berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Karena itu, jeruk dan lemon dapat menjadi pilihan buah untuk melengkapi asupan nutrisi ketika tubuh sedang tidak fit.

2. Stroberi, Blueberry, dan Ceri

Kelompok buah beri seperti stroberi, blueberry, dan ceri juga dapat menjadi pilihan. Buah-buahan tersebut mengandung vitamin C serta senyawa antioksidan.

Kandungan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh sekaligus mendukung fungsi sistem imun. Buah beri juga dapat dikonsumsi secara langsung, dicampurkan ke dalam yoghurt, atau dijadikan smoothie.

3. Nanas

Nanas mengandung sejumlah nutrisi, termasuk vitamin C dan kalium. Buah tropis ini juga memiliki bromelain, yaitu kelompok enzim yang secara alami terdapat pada nanas.