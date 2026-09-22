Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Buah yang Baik Dikonsumsi saat Flu, Kaya Vitamin C dan Antioksidan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |15:10 WIB
Buah yang Baik Dikonsumsi saat Flu, Kaya Vitamin C dan Antioksidan
6 Buah yang Baik Dikonsumsi saat Flu, Kaya Vitamin C dan Antioksidan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menjaga asupan makanan bergizi menjadi salah satu cara untuk membantu tubuh tetap fit, terutama ketika musim flu dan pilek datang. Sejumlah buah kaya vitamin, mineral, dan antioksidan dapat menjadi pilihan untuk mendukung sistem kekebalan tubuh.

Asupan buah juga dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Namun, perlu diingat, buah bukan pengganti obat atau pengobatan medis untuk flu. Melansir laman Zumit, berikut sejumlah buah yang dapat menjadi bagian dari pola makan sehat saat tubuh membutuhkan asupan nutrisi tambahan.

1. Jeruk dan Lemon

Jeruk dan lemon dikenal sebagai buah yang kaya vitamin C. Selain itu, keduanya juga mengandung berbagai vitamin, mineral, serta antioksidan.

Vitamin C berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Karena itu, jeruk dan lemon dapat menjadi pilihan buah untuk melengkapi asupan nutrisi ketika tubuh sedang tidak fit.

2. Stroberi, Blueberry, dan Ceri

Kelompok buah beri seperti stroberi, blueberry, dan ceri juga dapat menjadi pilihan. Buah-buahan tersebut mengandung vitamin C serta senyawa antioksidan.

Kandungan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh sekaligus mendukung fungsi sistem imun. Buah beri juga dapat dikonsumsi secara langsung, dicampurkan ke dalam yoghurt, atau dijadikan smoothie.

3. Nanas

Nanas mengandung sejumlah nutrisi, termasuk vitamin C dan kalium. Buah tropis ini juga memiliki bromelain, yaitu kelompok enzim yang secara alami terdapat pada nanas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Batuk Pilek Batuk Flu buah Influenza
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/482/3243313/influenza-YTpJ_large.jpg
Mengapa Anak Lebih Gampang Kena Influenza Ketimbang Orang Dewasa? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/629/3243275/influenza-mP4k_large.jpg
Orangtua Sedang Sakit? Lakukan 8 Hal Ini agar Anak Tak Ikut Tertular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/298/3243252/makanan-Ofkp_large.jpg
7 Makanan yang Bagus untuk Imunitas Anak di Tengah Kasus Influenza A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/482/3243246/flu-Uhqc_large.jpg
Waspada Influenza A, Ini 5 Tips Jaga Imunitas Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/482/3243069/influenza-5ZEi_large.jpg
Kasus Influenza A Meningkat, IDAI Ungkap Peningkatan Paling Tinggi Bukan di Indonesia tapi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/482/3243031/influenza-myQ9_large.jpg
Masa Penularan Influenza A: Bisa Menular Sebelum Gejala hingga 7 Hari Setelahnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement