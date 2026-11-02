Potret Jennie, Lisa, dan Jisoo BLACKPINK Pamerkan Kostum Halloween, dari Siren hingga Tokoh Anime

JAKARTA - Tiga personel BLACKPINK sukses mencuri perhatian lewat penampilan mereka di Halloween 2026. Jennie, Lisa, dan Jisoo memilih konsep kostum yang berbeda, mulai dari karakter ikonik film 2 Fast 2 Furious hingga makhluk mitologi misterius.

Namun, ada satu hal yang ikut menjadi sorotan yaitu Rose yang tidak terlihat ikut memamerkan kostum Halloween seperti ketiga rekannya.

Perayaan Halloween 2026 menjadi ajang bagi para personel BLACKPINK untuk menunjukkan sisi berbeda dari penampilan mereka. Jennie, Lisa, dan Jisoo tampil dengan kostum yang langsung menarik perhatian penggemar. Sementara itu, Rose justru tidak tampak meramaikan momen tersebut.

Jennie Tampil Total Mirip Suki dalam Film 2 Fast 2 Furious

Jennie BLACKPINK

Jennie tampil mencuri perhatian dengan konsep yang terinspirasi dari Suki, karakter yang diperankan Devon Aoki dalam film 2 Fast 2 Furious. Penampilan itu diperlihatkan saat ia menghadiri pesta ulang tahun sekaligus Halloween yang digelar model Kendall Jenner. Untuk menghidupkan karakter Suki, Jennie mengenakan atasan ungu dengan busana kulit berwarna merah muda mencolok.

Rambut panjang lurusnya juga melengkapi penampilan yang mengingatkan penggemar pada karakter ikonik dalam film tersebut. Transformasi Jennie pun ramai dibicarakan karena ia berhasil membawa kembali gaya khas Suki yang identik dengan nuansa street style dan warna-warna berani.

Lisa Pilih Konsep Misterius