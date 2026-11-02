Heidi Klum Bikin Heboh, Pakai Kostum Tangan Raksasa saat Pesta Halloween

JAKARTA – Heidi Klum kembali membuat publik terpukau dengan penampilannya saat merayakan Halloween. Tahun ini, model sekaligus presenter tersebut tampil ekstrem dengan kostum berbentuk tangan raksasa yang tampak seperti terputus.

Model asal Jerman ini dikenal selalu tampil total dengan kostum-kostum unik dan tidak biasa dalam pesta Halloween tahunannya.

Pada perayaan kali ini, Heidi kembali membuktikan kreativitasnya. Ia muncul dengan kostum tangan kiri raksasa yang membuat banyak orang terkejut saat melihat penampilannya.

Penampakan kostum tersebut diunggah di Instagram pribadinya, @heidiklum, Minggu (1/11). Kostum unik itu dibuat menyerupai tangan manusia berukuran besar dengan detail yang cukup menyeramkan. Mulai dari bagian pergelangan tangan yang terlihat seperti terputus hingga kuku panjang dan sejumlah cincin besar yang menghiasi jari-jarinya.

Yang paling mencuri perhatian, kepala Heidi muncul dari bagian tengah telapak tangan. Detail tersebut membuat kostumnya terlihat semakin unik dan sukses menjadi pusat perhatian.

Ada Aksesori Pribadi