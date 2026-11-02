Potret Ria Ricis Pamer Kostum Halloween, Tampil dalam Balutan Serba Hitam

JAKARTA - Youtuber dan konten kreator Ria Ricis menjadi sorotan setelah membagikan sejumlah foto dengan penampilan bertema Halloween di akun Instagramnya, Minggu, 1 November 2026. Unggahan tersebut justru memancing beragam komentar netizen.

Dalam unggahan tersebut, Ricis menuliskan caption singkat, “dibuang sayang”. Ia tidak hanya membagikan satu potret, tetapi juga beberapa foto bersama teman-temannya. Salah satu foto memperlihatkan Ricis berpose di sebuah area rooftop dengan latar pemandangan gedung-gedung bertingkat pada malam hari.

Ria Ricis rayakan Halloween.

Ia mengenakan busana serba hitam yang dipadukan dengan penutup kepala bermotif cokelat. Penampilannya semakin kental dengan nuansa Halloween berkat riasan wajah berupa gambar menyerupai jahitan di bagian pipi.

Ricis juga memakai aksesori hitam di bagian tangan yang membuat penampilannya terlihat berbeda dari biasanya.

Menuai Pro dan Kontra dari Netizen

Ria Ricis bersama teman-temannya.

Unggahan potret Ricis tersebut memicu pro dan kontra dari netizen. Ricis tak hanya mendapat perhatian karena penampilannya, tetapi juga ada beberapa netizen yang mempertanyakan keikutsertaan Ricis dalam menyambut perayaan Halloween.

Postingan itu juga sampai menyeret nama sang kakak, Ustazah Oki Setiana Dewi. Bahkan, beberapa warganet turut menandai akun Instagram kakaknya, Oki Setiana Dewi, yang dikenal sebagai pendakwah.

Meski demikian, Ricis sendiri belum memberikan tanggapan terkait komentar netizen yang menyinggung unggahan Halloween tersebut. Begitu pula dengan sang kakak yang juga belum tampak berkomentar atas penampilan adik kandungnya.

(Agustina Wulandari )

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