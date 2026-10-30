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Srikandi Padel Cetak Sejarah Baru, Timnas Padel Putri Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |14:05 WIB
Srikandi Padel Cetak Sejarah Baru, Timnas Padel Putri Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
Timnas Padel Putri Indonesia. (Foto: Instagram/@padelfip)
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SRIKANDI padel Indonesia cetak sejarah baru. Prestasi membanggakan berhasil ditorehkan Timnas Padel Putri Indonesia di kancah internasional dengan memastikan satu tempat di putaran final Piala Dunia Padel 2026.

Kepastian itu didapat srikandi padel Indonesia usai menaklukkan Jepang dengan skor 2-1 pada babak semifinal kualifikasi. Laga itu berlangsung di Kuwait, Kamis 29 Oktober 2026.

Timnas Padel Putri Indonesia. (Foto: Padelfip)

Kemenangan tersebut menjadi catatan bersejarah bagi perkembangan olahraga padel Indonesia. Dengan perjuangan penuh determinasi, para srikandi padel Tanah Air berhasil membuktikan kemampuan mereka untuk bersaing dengan negara-negara kuat di level internasional.

Pertandingan yang berlangsung di Central Court Oro Padel, Kuwait, itu berjalan ketat. Kedua tim saling memberikan perlawanan hingga partai ketiga menjadi penentu nasib Indonesia untuk melangkah ke putaran final.

1. Perjuangan Dramatis Taklukkan Jepang

Timnas Padel Putri Indonesia membuka pertandingan dengan penampilan impresif dari pasangan Novela Putria/Fitriani Sabatini. Sempat kehilangan set pertama dengan skor 4-6, keduanya berhasil bangkit dan membalikkan keadaan.

Novela/Fitriani akhirnya mengamankan kemenangan melalui pertarungan tiga set dengan skor 4-6, 6-4, 6-2 atas pasangan Kitano/Kutsuna. Hasil ini membawa Indonesia unggul sementara 1-0.

Namun, Jepang tidak tinggal diam. Pasangan Tokumoto/Kushima berhasil menyamakan kedudukan setelah mengalahkan Ni Putu Armini/Fadona Kusuma dalam dua set langsung, 6-2 dan 6-3.

Kedudukan imbang 1-1 membuat pertandingan harus ditentukan melalui partai ketiga. Dalam laga krusial tersebut, pasangan Fitriana Sabrina/Beatrice Gumulya tampil solid dan penuh percaya diri.

Menghadapi Tsukamoto/Ozawa, Fitriana dan Beatrice mampu mengendalikan permainan hingga akhirnya menang dengan skor 6-4, 6-3. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Indonesia unggul 2-1 atas Jepang dan mengamankan tiket menuju putaran final Piala Dunia Padel 2026.

2. Tampil Perkasa Sejak Fase Grup

Keberhasilan Timnas Padel Putri Indonesia bukanlah hasil yang diraih secara instan. Sebelum menghadapi Jepang di semifinal, Garuda Pertiwi terlebih dahulu menunjukkan performa konsisten sepanjang fase grup.

Timnas Padel Putri Indonesia sukses menyapu bersih kemenangan dalam tiga pertandingan penyisihan. Uni Emirat Arab ditaklukkan dengan skor 3-0, kemudian Kuwait juga dikalahkan 3-0. Sementara itu, Hong Kong harus mengakui keunggulan Indonesia dengan skor 2-1.

Rangkaian kemenangan tersebut mengantarkan Indonesia menjadi juara grup sekaligus memastikan langkah ke babak semifinal kualifikasi. Konsistensi permainan dan kekompakan antarpasangan menjadi salah satu faktor penting di balik keberhasilan skuad putri Merah Putih dalam melewati persaingan tersebut.

 

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