Kisah Alisa Manyonok, Atlet Voli Supercantik yang Wajahnya Mirip Barbie

NAMA Alisa Manyonok pernah mencuri perhatian publik berkat penampilannya saat masih aktif bermain bola voli. Atlet asal Rusia ini dijuluki Volleyball Barbie karena wajahnya yang disebut-sebut mirip boneka Barbie.

Namun, perjalanan Alisa tak berhenti di lapangan olahraga. Ia kemudian menekuni dunia modeling dan mengikuti berbagai kontes kecantikan internasional.

Perjalanan Alisa menarik perhatian karena mempertemukan dua dunia yang berbeda, yakni olahraga dan modeling. Dari seorang atlet voli yang fotonya viral di media sosial, ia berkembang menjadi model dengan sejumlah gelar kecantikan.

1. Alisa Manyonok, Atlet Voli Sejak Usia Enam Tahun

Alisa Manyonok lahir pada 5 April 1995 di Vladivostok, Rusia. Ia mulai menekuni olahraga bola voli sejak usia enam tahun. Selain voli, Alisa juga menggeluti olahraga renang sejak berusia sekitar 11 tahun.

Ketertarikannya pada dunia olahraga disebut turut dipengaruhi oleh keluarganya. Ibunya diketahui pernah menekuni bola basket, sementara ayahnya memiliki latar belakang di bidang renang.

Alisa kemudian bermain sebagai atlet voli profesional di Rusia, termasuk bersama klub Promorochka. Saat masih aktif bertanding, foto-fotonya di lapangan mulai menyebar di media sosial dan menarik perhatian publik.

Wajahnya yang berambut pirang dan penampilannya yang dianggap menyerupai boneka Barbie membuat namanya semakin dikenal di luar dunia olahraga. Julukan Volleyball Barbie pun melekat pada Alisa. Meski begitu, popularitasnya tidak hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga perjalanan kariernya yang kemudian berkembang ke bidang lain.

2. Beralih dari Atlet Voli ke Dunia Modeling

Di tengah aktivitasnya sebagai atlet, Alisa juga mulai mengikuti kompetisi modeling dan kontes kecantikan. Salah satu pencapaian awalnya adalah meraih gelar Miss Primorye pada 2013.

Setelah itu, Alisa semakin aktif mengikuti kompetisi kecantikan, baik di Rusia maupun di tingkat internasional. Pada 2016, Alisa mewakili Rusia dalam ajang Miss International di Jepang dan berhasil masuk 15 besar.

Pada tahun yang sama, ia menjadi runner-up pertama Supermodel International di Bangkok, Thailand, sekaligus meraih penghargaan Miss Photogenic. Ia juga memperoleh gelar Top Model Russia pada 2016.

Perjalanan tersebut memperlihatkan perubahan fokus karier Alisa. Dari olahraga yang menuntut kemampuan fisik dan disiplin latihan, ia mulai membangun kiprah di industri fashion dan hiburan.