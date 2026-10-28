Kisah Ibunda Justin Hubner yang Punya Daycare di Belanda, Bikin Kamari Bisa Main dengan Anak Lain

KEHIDUPAN Jennifer Coppen dan Justin Hubner di Belanda kembali mencuri perhatian. Kali ini, bukan hanya soal hubungan keduanya, tetapi juga tentang keberadaan daycare milik ibunda Justin Hubner, yakni Brigitte Hubner, yang memberi kesempatan bagi sang cucu, Kamari Sky Wassink, untuk bermain bersama anak-anak lain.

Momen tersebut terlihat dalam vlog yang dibagikan melalui kanal YouTube The Hubners. Jennifer memperlihatkan suasana rumah ibu mertuanya yang juga digunakan sebagai tempat penitipan anak.

Ya, ternyata, ibuda Justin Hubner memiliki daycare di Belanda. Kehadiran daycare ini menjadi salah satu hal menarik dalam keseharian keluarga kecil mereka di Belanda.

1. Ibunda Justin Hubner Buka Daycare di Rumah

Dilansir dari Youtube The Hubners, Brigitte Hubner diketahui menjalankan daycare di kediamannya di Belanda. Informasi ini diungkapkan Jennifer saat mengunjungi rumah ibu Justin bersama sang suami dan putri mereka, Kamari.

Dalam vlog tersebut, Jennifer menjelaskan bahwa ibunda Justin memang membuka layanan penitipan anak sehingga ada banyak anak kecil di rumah tersebut. Hal ini membuat Kamari memiliki kesempatan untuk bertemu dan bermain bersama anak-anak lain.

"Mamanya Jusa (Justin Hubner) itu open daycare, jadi ada banyak anak kecil. Jadi bisa main sama anak lain," ujar Jennifer dalam vlog yang diunggahnya di channel Youtube pribadinya.

Menariknya, daycare tersebut berada di lingkungan rumah Brigitte sendiri. Area bermainnya dilengkapi berbagai mainan dan taman yang bisa digunakan anak-anak untuk beraktivitas.

Keberadaan daycare ini pun menjadi bagian menarik dari kehidupan keluarga Hubner. Selain menjalankan aktivitas sehari-hari, Brigitte juga menyediakan tempat bagi anak-anak untuk bermain dan menghabiskan waktu dalam pengasuhannya.

2. Kamari Bisa Bermain dan Berinteraksi dengan Anak Lain

Salah satu hal yang menarik dari kunjungan Kamari ke rumah Oma Brigitte adalah kesempatan untuk berinteraksi dengan anak-anak seusianya. Sebagai anak yang sedang berada dalam masa tumbuh kembang, Kamari bisa mendapatkan pengalaman baru melalui kegiatan bermain bersama anak lain.

Kamari juga terlihat antusias saat bertemu dengan bayi yang sedang berada dalam pengasuhan Brigitte. Suasana daycare yang dipenuhi anak-anak membuat kunjungan tersebut terasa berbeda dari sekadar berkunjung ke rumah nenek.

Kamari tidak hanya menghabiskan waktu bersama keluarga Justin. Kamari juga memiliki kesempatan untuk melihat dan mengenal lingkungan sosial yang lebih beragam.

Bermain bersama anak lain dapat menjadi salah satu cara bagi anak usia dini untuk mulai belajar berinteraksi, berbagi perhatian, serta mengenal lingkungan di luar keluarga. Meski begitu, setiap anak memiliki ritme perkembangan sosial yang berbeda.