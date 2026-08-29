Kamari Ulang Tahun Ke-3, Justin Hubner Tulis Pesan Haru: Papa Akan Selalu Melindungimu

PESEPAKBOLA bintang Timnas Indonesia, Justin Hubner, membagikan pesan menyentuh untuk putrinya, Kamari Sky Wassink, yang merayakan ulang tahun ke-3. Justin mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya bisa menjadi seorang ayah.

Melalui pesan yang ditulisnya, pemain yang dikenal dengan gaya bermain agresif di lapangan tersebut menunjukkan sisi lembutnya ketika berbicara tentang sang putri dan keluarga kecilnya. Dia bahkan berjanji akan selalu melindungi Kamari.

1. Kamari Ulang Tahun Ke-3

Ya, Kamari baru saja merayakan ulang tahunnya yang ketiga pada Jumat 28 Agustus 2026. Di hari spesialnya ini, sayangnya Kamari harus berjauhan dengan ayah sambungnya, Justin Hubner.

Pasalnya kini, Kamari berada di Indonesia dengan sang ibunda, Jennifer Coppen. Sementara Hubner, dia ada di Belanda karena harus membela klubnya, Fortuna Sittard.

Meski begitu, Hubner tetap kirim pesan khusus untuk Kamari di hari spesialnya tersebut. Dia bahkan mengunggah beragam potret manis kebersamaannya dengan Kamari.

2. Janji Hubner ke Kamari

Dalam unggahannya, Justin tulis pesan panjang untuk Kamari. Selain ucapkan selamat ulang tahun, dia juga mengungkapkan rasa gembiranya melihat Kamari dan Jennifer hidup bahagia. Bagi Hubner itu merupakan salah satu hal yang membuat dirinya merasa menjadi ayah paling bahagia di dunia.

“Selamat ulang tahun ke-3 untuk putri cantikku! Aku sangat bersyukur bisa menjadi ayahmu dan aku akan selalu berada di sampingmu dalam segala hal,” tulis Justin Hubner.

“Melihat kamu dan Mama bahagia membuatku menjadi ayah paling bahagia di dunia. Aku akan melakukan apa pun yang aku bisa untuk memastikan kamu bahagia!” lanjutnya.