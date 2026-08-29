Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Kamari Ulang Tahun Ke-3, Justin Hubner Tulis Pesan Haru: Papa Akan Selalu Melindungimu

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |13:05 WIB
Kamari Ulang Tahun Ke-3, Justin Hubner Tulis Pesan Haru: Papa Akan Selalu Melindungimu
Justin Hubner dan Kamari. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

PESEPAKBOLA bintang Timnas Indonesia, Justin Hubner, membagikan pesan menyentuh untuk putrinya, Kamari Sky Wassink, yang merayakan ulang tahun ke-3. Justin mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya bisa menjadi seorang ayah.

Melalui pesan yang ditulisnya, pemain yang dikenal dengan gaya bermain agresif di lapangan tersebut menunjukkan sisi lembutnya ketika berbicara tentang sang putri dan keluarga kecilnya. Dia bahkan berjanji akan selalu melindungi Kamari.

Justin Hubner dan Kamari

1. Kamari Ulang Tahun Ke-3

Ya, Kamari baru saja merayakan ulang tahunnya yang ketiga pada Jumat 28 Agustus 2026. Di hari spesialnya ini, sayangnya Kamari harus berjauhan dengan ayah sambungnya, Justin Hubner.

Pasalnya kini, Kamari berada di Indonesia dengan sang ibunda, Jennifer Coppen. Sementara Hubner, dia ada di Belanda karena harus membela klubnya, Fortuna Sittard.

Meski begitu, Hubner tetap kirim pesan khusus untuk Kamari di hari spesialnya tersebut. Dia bahkan mengunggah beragam potret manis kebersamaannya dengan Kamari.

2. Janji Hubner ke Kamari

Justin Hubner dan Kamari

Dalam unggahannya, Justin tulis pesan panjang untuk Kamari. Selain ucapkan selamat ulang tahun, dia juga mengungkapkan rasa gembiranya melihat Kamari dan Jennifer hidup bahagia. Bagi Hubner itu merupakan salah satu hal yang membuat dirinya merasa menjadi ayah paling bahagia di dunia.

“Selamat ulang tahun ke-3 untuk putri cantikku! Aku sangat bersyukur bisa menjadi ayahmu dan aku akan selalu berada di sampingmu dalam segala hal,” tulis Justin Hubner.

“Melihat kamu dan Mama bahagia membuatku menjadi ayah paling bahagia di dunia. Aku akan melakukan apa pun yang aku bisa untuk memastikan kamu bahagia!” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/629/3223614/justin-iq5d_large.jpg
Justin Hubner Segera Jadi Ayah Kamari, Ini Cara Bangun Hubungan dengan Anak Sambung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166314/justin-MyhT_large.jpg
Justin Hubner Beri Ucapan Ultah ke Kamari: Aku Akan Selalu Menjagamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/612/3094934/potret_dan_profil_justin_hubner_punggawa_timnas_yang_tak_dilepas_klubnya_untuk_bermain_di_aff_2024-MmXF_large.jpg
Potret dan Profil Justin Hubner, Punggawa Timnas yang Tak Dilepas Klubnya untuk Bermain di AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/33/3238921//jennifer_coppen_dan_kamari-HajJ_large.jpg
Jennifer Coppen Tulis Pesan Haru di Ultah Kamari: Jadi Ibumu Enggak Gampang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/629/3238905//jennifer_coppen_dan_kamari-Rn1V_large.jpg
Potret Jennifer Coppen Rayakan Ultah Ke-3 Kamari, Tak Lupa Ritual Tahunan Potong Poni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/51/3238890//calvin_verdonk_saat_berduel_dengan_achraf_hakimi_timnasxtra-YIiz_large.jpg
Hasil Pemain Timnas Indonesia Semalam: Calvin Verdonk Hampir Kalahkan PSG, Justin Hubner Cetak Gol Bunuh Diri!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement