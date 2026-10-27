Kisah BCL yang Sempat Diisukan Hamil Gara-Gara Perut Buncit saat Manggung, Langsung Beri Penjelasan

BUNGA Citra Lestari alias BCL akhirnya buka suara setelah dirinya diisukan hamil gara-gara penampilannya saat bernyanyi di atas panggung. Beberapa waktu lalu, perut BCL terlihat lebih buncit dalam sebuah penampilan.

Hal itu kemudian memicu spekulasi di kalangan netizen. Kini melalui utasnya di Threads pada Sabtu 24 Oktober 2026, BCL dengan tegas membantah kabar tersebut.

1. BCL Beri Penjelasan

Penyanyi berusia 43 tahun itu memberi penjelasan soal perubahan bentuk perut yang terlihat buncit. BLC menegaskan bahwa perut buncit bukan berarti dirinya sedang hamil.

“Guys, denger-denger ada akun-akun yang bilang aku hamil.. Info aja yaa, aku tidak sedang hamil..Aku hanyalah manusia biasa berusia 43 tahun yang, saat sedang period, perutnya bloated.. Terkadang, angle kamera juga bisa membuat perutku terlihat semakin buncit.. Jadi, boleh nggak sih berhenti berasumsi?” tulis BCL.

2. Menstruasi

BCL menjelaskan bahwa perut kembung atau bloating bisa terjadi ketika perempuan sedang menstruasi. Kondisi itu juga dapat membuat perut terlihat lebih besar dibandingkan biasanya.

BCL turut menyinggung sudut pengambilan gambar yang menurutnya bisa memengaruhi penampilan seseorang di kamera. Karena itu, BCL meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan kondisi pribadi seseorang hanya berdasarkan penampilan dalam sebuah foto atau video.

BCL juga mengungkap bahwa ini bukan pertama kali ia dikira hamil. Menurut BCL, tidak ada yang salah ketika perempuan mengalami perubahan bentuk perut pada waktu-waktu tertentu. Ia pun menilai kondisi tersebut seharusnya tidak selalu dikaitkan dengan kehamilan.

“This is not the first time aku dibilang hamil,” lanjutnya.

“I don’t think there’s anything wrong kalau pada masa-masa tertentu perempuan mengalami bloating dan terlihat lebih buncit dari biasanya..Sekian dan terima kasih,” tulisnya.