Kisah Cinta Katie Goodland dengan Harry Kane, dari Bangku Sekolah hingga ke Pelaminan dengan Peraih Trofi Ballon dOr 2026

KISAH cinta Katie Goodland dengan Harry Kane menarik diulas. Sebab, Harry Kane sendiri tengah menjadi sorotan saat ini usai sukses meraih trofi Ballon dOr 2026.

Kate -sapaan akrab Katie- dan Harry awalnya merupakan teman masa kecil. Kemudian, mereka menjalin asmara hingga berujung ke pelaminan.

Hubungan mereka berawal sejak masa kanak-kanak, jauh sebelum Kane dikenal sebagai salah satu striker terbaik dunia. Dukungan Kate membawa Kane bisa berkiprah manis di sepakbola hingga pada Senin 26 Oktober 2026, perjalanan panjang itu mencapai momen istimewa. Kane resmi meraih trofi Ballon d’Or 2026.

Pencapaian ini membawa Kane menjadi pemain Inggris pertama dalam 25 tahun yang memenangkan penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola tersebut. Di tengah sorotan dunia, ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Kate, sahabat sekaligus pendamping hidupnya.

1. Berawal dari Bangku Sekolah Dasar

Dilansir dari AP News, Harry Kane dan Kate Goodland pertama kali mengenal satu sama lain ketika masih kecil. Keduanya bersekolah di Larkswood Primary School, Chingford, London, dan telah saling mengenal sejak usia sekitar empat tahun.

Mereka tumbuh di lingkungan yang berdekatan dan menjalin persahabatan sebelum hubungan tersebut berkembang menjadi kisah asmara. Salah satu kenangan yang menarik perhatian publik adalah foto masa kecil mereka bersama legenda sepakbola David Beckham.

Foto itu kembali menjadi perbincangan ketika Kane telah menjelma menjadi bintang internasional. Sementara itu, Kate menjadi perempuan yang mendampinginya dalam kehidupan pribadi.

Hubungan mereka tidak dimulai ketika Kane sudah kaya atau terkenal. Mereka telah mengenal satu sama lain sejak masa ketika karier sepakbolanya masih berupa impian.

2. Cinta Remaja Sebelum Kane Jadi Bintang

Persahabatan Kane dan Kate kemudian berkembang menjadi hubungan romantis saat remaja. Kane pernah menceritakan bahwa ciuman pertamanya dengan Kate terjadi ketika ia berusia sekitar 14 tahun, sedangkan hubungan mereka sebagai pasangan berkembang lebih serius setelah meninggalkan bangku sekolah.

Kane mengungkapkan rasa syukurnya karena memiliki kekasih sejak kecil. Baginya, hubungan yang telah terjalin sebelum kesuksesan datang memberinya keyakinan bahwa orang di sisinya mengenalnya bukan semata-mata karena ketenaran atau uang.

Kate pun menjalani pendidikannya sendiri. Ia meraih gelar ilmu olahraga dari Middlesex University pada 2014 dan kemudian menekuni bidang kebugaran sebagai pelatih.

Dengan demikian, keduanya tumbuh bersama sambil membangun jalan hidup masing-masing. Kane mengejar karier sepakbola profesional, sedangkan Kate mengembangkan pendidikan dan kariernya.

3. Lamaran Romantis di Bahama pada 2017

Pada musim panas 2017, Kane membawa hubungan mereka ke tahap yang lebih serius. Saat berlibur di Bahama, ia berlutut dan melamar Kate di tepi pantai.

Kate menerima lamaran tersebut. Kane kemudian membagikan kabar bahagia itu melalui media sosial dengan ungkapan singkat, “She said YES!”

Momen tersebut terjadi ketika Kane mulai membangun reputasinya sebagai penyerang andalan Tottenham Hotspur dan Timnas Inggris. Namun, bagi pasangan ini, pertunangan bukanlah awal sebuah hubungan, melainkan kelanjutan dari kisah yang telah tumbuh selama bertahun-tahun.