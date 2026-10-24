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Kisah Cinta Gregoria Mariska dengan Mikha Angelo, Berawal DM Instagram hingga ke Pelaminan dengan Ratu Bulu Tangkis Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |21:05 WIB
Kisah Cinta Gregoria Mariska dengan Mikha Angelo, Berawal DM Instagram hingga ke Pelaminan dengan Ratu Bulu Tangkis Indonesia
Gregoria Mariska Tunjung dan Mikha Angelo. (Foto: Instagram)
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KISAH cinta pebulu tangkis Indonesia Gregoria Mariska Tunjung dan musisi Mikha Angelo menarik diulas. Sebab, kisah cinta mereka menjadi salah satu cerita romantis yang menarik perhatian publik.

Berawal dari interaksi sederhana di Instagram, hubungan keduanya berkembang menjadi asmara yang bertahan selama bertahun-tahun. Hubungan mereka pun akhirnya resmi menikah pada 21 Februari 2025.

Perjalanan cinta pasangan beda profesi ini membuktikan bahwa pertemuan sederhana di dunia digital bisa menjadi awal dari hubungan yang serius. Gregoria dikenal sebagai atlet bulu tangkis andalan Indonesia, sementara Mikha Angelo merupakan musisi yang dikenal sebagai personel grup musik The Overtunes. Meski menekuni bidang yang berbeda, keduanya berhasil membangun hubungan yang saling mendukung.

Gregoria Mariska dan Mikha Angelo IG

1. Berawal dari Instagram Story dan Pesan Langsung

Pertemuan Gregoria dan Mikha bermula dari media sosial Instagram. Saat itu, Mikha melihat unggahan Gregoria yang berkaitan dengan bulu tangkis, kemudian tertarik untuk melihat lebih jauh profil sang atlet.

Ketertarikan tersebut semakin berkembang ketika Mikha mengetahui bahwa Gregoria pernah membagikan lagu yang dibawakannya sebagai latar musik di Instagram Story. Momen itu menjadi awal interaksi keduanya di media sosial.

Mikha kemudian memberikan respons terhadap unggahan Gregoria. Interaksi sederhana tersebut berlanjut menjadi percakapan melalui pesan langsung atau direct message (DM) Instagram.

Menariknya, ketertarikan di antara keduanya ternyata berjalan dua arah. Gregoria juga telah mengenal Mikha melalui lagu-lagu The Overtunes yang kerap didengarkannya.

Dalam sebuah perbincangan yang pernah mereka bagikan kepada publik, keduanya bahkan sempat membahas siapa yang lebih dahulu mengirimkan pesan. Mikha mengaku dirinya yang memulai percakapan melalui balasan Instagram Story, tetapi Gregoria juga memiliki peran dalam interaksi awal mereka. Dari percakapan ringan itulah, hubungan keduanya mulai terjalin semakin dekat.

2. Semakin Dekat di Asian Games 2018

Mikha Angelo Bangga Gregoria Mariska Raih Medali Perunggu di Olimpiade Paris 2024

Interaksi di media sosial kemudian berkembang menjadi pertemuan secara langsung. Kedekatan Gregoria dan Mikha semakin terasa ketika keduanya bertemu pada gelaran Asian Games 2018.

Mereka sempat menonton pertandingan bulu tangkis bersama. Salah satunya pertandingan yang melibatkan Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie.

Pertemuan tersebut menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan hubungan mereka. Dari yang semula hanya saling mengenal melalui Instagram, keduanya mulai menghabiskan waktu bersama dan membangun kedekatan secara langsung.

Kesamaan minat terhadap dunia musik dan olahraga turut menjadi bagian menarik dari kisah mereka. Gregoria memiliki rutinitas sebagai atlet yang harus menjalani latihan dan mengikuti turnamen, sedangkan Mikha menekuni kariernya di industri musik.

Meski memiliki kesibukan berbeda, hubungan mereka terus berkembang. Hingga akhirnya, mereka memutuskan untuk menjalin hubungan asmara pada 2018.

3. Menjalani Hubungan di Tengah Kesibukan Berbeda

Menjalani hubungan dengan pasangan yang memiliki profesi berbeda tentu menghadirkan tantangan tersendiri. Gregoria harus menjalani jadwal latihan, pemusatan latihan, dan kompetisi bulu tangkis, sementara Mikha memiliki kesibukan dalam bermusik.

Namun, perjalanan mereka menunjukkan bahwa perbedaan dunia profesional tidak selalu menjadi penghalang untuk membangun hubungan yang serius.

Selama berpacaran, keduanya menjalani proses untuk saling mengenal lebih dalam, memahami karakter masing-masing, serta bertumbuh bersama. Hubungan tersebut juga berlangsung ketika Gregoria terus menapaki perjalanan kariernya sebagai atlet bulu tangkis Indonesia.

Bagi Gregoria, Mikha bukan sekadar pasangan, tetapi juga sosok yang hadir dalam berbagai fase kehidupannya. Hal itu tercermin dalam ungkapan Gregoria saat menyampaikan janji pernikahan, ketika ia mengungkapkan rasa syukur karena hubungan mereka membantunya menjadi pribadi yang lebih baik.

 

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