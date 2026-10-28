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Viral! Jang Won-young dan Kim Ji-won Pakai Gaun yang Sama, 2 Gaya Berbeda Jadi Sorotan

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |20:05 WIB
Viral! Jang Won-young dan Kim Ji-won Pakai Gaun yang Sama, 2 Gaya Berbeda Jadi Sorotan
Jang Won-young dan Kim Ji-won pakai gaun sama. (Foto: Instagram)
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DUA selebritas Korea Selatan, Jang Won-young dan Kim Ji-won, sukses mencuri perhatian setelah terlihat mengenakan gaun yang sama. Meski memakai busana serupa, keduanya berhasil menghadirkan pesona berbeda melalui gaya dan karakter masing-masing.

Penampilan keduanya langsung viral dan menjadi perbincangan warganet Korea Selatan. Foto-foto mereka yang beredar di komunitas daring theqoo menuai banyak pujian, terutama karena Jang Won-young dan Kim Ji-won dinilai sama-sama mampu membawakan gaun tersebut dengan ciri khas masing-masing.

1. Jang Won-young Tampil dengan Aura Fresh dan Trendi

Kim Ji-won

Jang Won-young dikenal memiliki gaya fashion yang modern, feminin, dan mengikuti tren. Saat mengenakan gaun tersebut, personel IVE ini menghadirkan kesan muda dan segar yang selaras dengan citra fashionnya.

Penampilannya memberikan nuansa yang lebih playful dan mencolok. Karakter tersebut membuat gaun yang sama terlihat memiliki daya tarik tersendiri ketika dikenakan oleh idol kelahiran 2004 tersebut.

Sejumlah warganet juga menyoroti proporsi tubuh Jang Won-young yang dinilai mendukung penampilannya. Ada pula yang menyebut penampilannya memberikan kesan seperti boneka.

2. Kim Ji-won Hadirkan Kesan Elegan dan Dewasa

Berbeda dari Jang Won-young, Kim Ji-won menghadirkan nuansa yang lebih elegan dan dewasa saat mengenakan gaun serupa. Aktris yang dikenal melalui sejumlah drama Korea ini berhasil menampilkan pesona feminin dengan pendekatan yang lebih kalem.

Penampilannya juga menarik perhatian karena gaya rambut pendek yang membuat keseluruhan tampilannya terasa berbeda. Rambut pendek Kim Ji-won menjadi salah satu hal yang paling banyak dibicarakan oleh warganet.

Beberapa komentar mengungkapkan kekaguman terhadap penampilannya. Bahkan, ada yang menyebut sang aktris terlihat semakin menawan dengan potongan rambut tersebut.

 

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