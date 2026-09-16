Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Karnaval Mirip Ritual Satanik, Tim Simone Klarifikasi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |15:10 WIB
Viral Karnaval Mirip Ritual Satanik, Tim Simone Klarifikasi
Viral Karnaval Mirip Ritual Satanik, Tim Simone Klarifikasi (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Aksi Tim Simone dalam Simbang Kulon Night Carnival (SKNC) 2026 di Kabupaten Pekalongan menuai perhatian setelah videonya viral beredar luas di media sosial. Penampilan dengan kostum menyeramkan, peti, dan kepala kambing tersebut memunculkan beragam tanggapan dari warganet, termasuk anggapan bahwa aksi itu menyerupai ritual satanik.

Menanggapi perbincangan tersebut, Tim Simone memberikan klarifikasi. Mereka menyampaikan permintaan maaf apabila penampilan yang dibawakan menimbulkan keresahan atau dipersepsikan berbeda oleh masyarakat.

Dalam pernyataan resminya, Tim Simone menegaskan bahwa mereka tidak pernah bermaksud membawakan, memperagakan, ataupun merepresentasikan ritual satanik dalam pertunjukan tersebut.

“Kami ingin menyampaikan bahwa tidak pernah ada niatan dari kami untuk membawakan, memperagakan, maupun merepresentasikan konsep atau ritual satanik sebagaimana yang kemudian diperbincangkan di media sosial,” tulis Tim Simone dalam klarifikasinya.

satanic

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/25/3242366/viral-Lfuw_large.jpg
Viral Karnaval Mirip Ritual Satanik, Pakai Kostum Menyeramkan hingga Kepala Kambing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/298/3242224/viral-51Gp_large.jpg
Lagi Tren Gen Z Makan Camilan Kenyal dan Hambar demi Turunkan Berat Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/482/3241961/hyrox-4k6M_large.jpg
Viral Atlet HYROX Dikecam karena Cepirit di Arena dan Tetap Lanjutkan Perlombaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/482/3241628/infus-v1de_large.jpg
Ada Gelembung di Selang Infus? Jangan Sembarangan Pencet Selangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/612/3239232/viral-cbvR_large.jpg
Viral! Seorang Ayah Menggali Kuburan untuk Mengenalkan Kematian ke Putrinya yang Sakit Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/612/3238995/pria_hentikan_kereta-BU13_large.jpg
Viral! Aksi Heroik Pria Berusaha Hentikan Kereta Api karena Gajah Hendak Lewati Rel
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement