Viral Karnaval Mirip Ritual Satanik, Pakai Kostum Menyeramkan hingga Kepala Kambing

JAKARTA - Aksi Tim Simone dalam Simbang Kulon Night Carnival (SKNC) 2026 di Kabupaten Pekalongan menuai perhatian setelah videonya viral dan beredar luas di media sosial. Penampilan dengan kostum menyeramkan, peti, dan kepala kambing tersebut memunculkan beragam tanggapan dari warganet, termasuk anggapan bahwa aksi itu menyerupai ritual satanik.

Selain adegan penyembelihan, kemunculan kepala kambing dalam pertunjukan juga menjadi perhatian. Potongan penampilan Tim Simone dalam SKNC 2026 menjadi perbincangan setelah memperlihatkan sejumlah elemen visual yang oleh sebagian warganet dinilai menyerupai simbol atau ritual satanik.

Dalam video yang beredar, terlihat penampil mengenakan kostum menyeramkan dan membawa peti. Aksi tersebut juga disertai adegan penyembelihan kambing.

Permohonan Maaf

Perwakilan Tim Simone, M Akhid, sebelumnya menyampaikan permintaan maaf. Ia juga mengakui bahwa pihaknya kurang memahami konteks maupun referensi yang digunakan dalam penampilan tersebut.