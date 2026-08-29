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Lagi Viral Desert Chocoberry, Apa Saja Isinya?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |18:05 WIB
Lagi Viral Desert Chocoberry, Apa Saja Isinya?
Chocoberry lagi viral. (Foto: Instagram)
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DESERT dengan perpaduan cokelat dan strawberry tengah mencuri perhatian pencinta kuliner. Dikenal dengan nama Chocoberry, dessert ini menawarkan rasa manis dan legit dari cokelat yang berpadu dengan segarnya strawberry.

Bagi yang belum mencicipinya, mungkin bertanya-tanya apa saja sih isi dari Chocoberry yang sedang tren ini? Meski namanya Chocoberry, isinya ternyata tidak hanya strawberry dan cokelat loh. Sejumlah gerai menghadirkan beragam topping kekinian untuk menambah rasa sekaligus tekstur.

Chocoberry

Lantas, apa saja isi Chocoberry yang sedang viral?

1. Strawberry

Stroberi

Bahan utama yang menjadi ciri khas Chocoberry tentu saja strawberry. Buah ini memberikan rasa segar dan sedikit asam yang menjadi penyeimbang rasa manis dari cokelat.

Strawberry juga membuat tampilan dessert semakin menarik. Pasalnya, warna merahnya kontras dengan cokelat.

2. Cokelat

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Sesuai namanya, Chocoberry juga menggunakan cokelat sebagai salah satu bahan utama. Cokelat biasanya menjadi lapisan atau saus yang menyelimuti strawberry. Perpaduan cokelat yang manis dan strawberry yang segar membuat rasa dessert ini tidak terlalu monoton.

3. Dubai Chewy Cookie

Dubai Chewy Cookie

Salah satu topping yang membuat Chocoberry semakin kekinian adalah Dubai chewy cookie. Topping ini memberikan tekstur kenyal sekaligus sensasi berbeda ketika dipadukan dengan strawberry dan cokelat yang lembut.

4. Pistachio Kunafa

Ada pula varian dengan tambahan pistachio kunafa. Kunafa memberikan tekstur renyah, sedangkan pistachio menghadirkan rasa gurih dan aroma kacang yang khas.

Perpaduan tersebut membuat Chocoberry memiliki kombinasi rasa beragan. Ada manis, gurih, dan renyah dalam satu sajian.

 

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