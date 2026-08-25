Lagi Viral Cheese Platter yang Bikin Orang Rela Antre, Apa Saja Isinya?

Lagi Viral Cheese Platter yang Bikin Orang Rela Antre, Apa Saja Isinya? (Foto: Freepik)

JAKARTA - Tren cheese platter tengah ramai diperbincangkan karena tampilannya yang menggugah selera sekaligus menawarkan beragam rasa dalam satu sajian. Bukan sekadar piring berisi keju, hidangan ini biasanya dilengkapi buah, kacang, roti, hingga berbagai pelengkap bercita rasa manis dan gurih.

Apa Itu Cheese Platter?

Cheese platter merupakan sajian yang menjadikan keju sebagai elemen utama. Penyajiannya dapat menggunakan papan, piring, atau permukaan khusus yang kemudian diisi dengan berbagai jenis keju dan makanan pendamping.

Dalam satu cheese platter, umumnya terdapat sekitar tiga hingga lima jenis keju. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memberikan variasi rasa dan tekstur tanpa membuat karakter masing-masing keju saling bertabrakan.

Pemilihan kejunya pun biasanya dibuat beragam. Misalnya, keju bertekstur lembut dipadukan dengan keju yang telah melalui proses pematangan lebih lama, keju berbahan dasar susu kambing, hingga keju bercita rasa kuat seperti keju biru.

Agar rasanya semakin lengkap, keju kemudian disandingkan dengan berbagai pendamping. Beberapa di antaranya adalah madu, buah segar, buah kering, kacang-kacangan, zaitun, selai, mustard, baguette, dan kerupuk.